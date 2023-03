El meteorólogo Martín Barreiro explica el porqué de su ausencia de TVE: “Dicen que me va a tocar operarme”

Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, ha explicado a sus seguidores el porqué de su actual ausencia en la cadena pública. Hasta hace unas semanas, el gallego era un habitual de Hablando claro, donde se dedicaba a dar la información del tiempo. Pero a finales de febrero su rol pasó a desempeñarlo Nuria Seró, otra cara conocida del área meteorológica de La 1.

Ahora, Barreiro ha comunicado que este cambio se debe a un problema médico. Uno con nombres y apellidos. “Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar”, ha informado el meteorólogo, que está “intentando no caer en el desánimo” ante este serio contratiempo, el cual le está impidiendo ejercer su labor en el magacín presentado por Lourdes Maldonado y Marc Calderó.

Para conseguir precisamente eso, que no caiga en el desánimo, varios compañeros de TVE le han transmitido a Martín Barreiro todo su apoyo a través de las redes sociales. Ha sido el caso, por ejemplo, de otra meteoróloga como Silvia Laplana -“¡Ánimo, Barreiro!” y de otro gallego como Xabier Fortes, que ha respondido al “¡os echo de menos!” de su paisano a sus seguidores con un “nosotros (a ti) también”.

Además, otros rostros conocidos como Máximo Huerta -“Cuídate, Martín”, Irene Villa -“Cambié hernia por disco de titanio y fue lo mejor. Al día siguiente como nueva y nunca más dolores”, Euprepio Padula -“Hola Martín, no sabía que estabas de baja por hernia. Lo siento. Ánimos y opérate solo si es imprescindible. Gran abrazo”- o Rayden -“muchísima fuerza” se han unido a las números muestras de cariño que Martín Barreiro ha recibido tras comunicar la noticia.