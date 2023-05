El meteorólogo Martín Barreiro regresa a TVE tras más de dos meses de baja: “Estoy recuperado”

Más de dos meses después, Martín Barreiro ha reaparecido en TVE. El meteorólogo se ha reincorporado este lunes 8 de mayo al equipo de Hablando claro, tras haberse operado para curar la hernia de disco que sufría y que le había obligado a ausentarse de las pantallas.

Martín Barreiro, operado con éxito tras varias semanas apartado de TVE: "Todo ha salido bien"

Más

Lourdes Maldonado y Marc Calderó daban una efusiva bienvenida a su compañero pasado el mediodía: “Estoy recuperado. La parte que queda, la que me toca, es la de hacer ejercicio y recuperarme un poco más, pero ya puedo caminar. Estoy bien”, explicó.

“Te vemos en plena forma”, le piropeó la presentadora, antes de dejar que reanudara sus labores dando el parte del tiempo a los espectadores. Algo que no hacía desde finales de febrero.

Seguimos con calor inusual, pero a partir del miércoles llegará un sistema frontal que va a aliviar un poco las temperaturas trayendo un ambiente más fresco. @mbarreiro_tve nos resume la previsión. ¡Bienvenido, compañero!#HablandoClaro8M



▶https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/bCmbQAU5bA — Hablando Claro (@HablandoTVE) 8 de mayo de 2023

De baja por una hernia de disco

Semanas después de desaparecer de La 1, a mediados de marzo, explicó en Twitter el motivo de su ausencia. “Intentando no caer en el desánimo... Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar. ¡Os echo de menos!”, escribió en la citada red social, donde recibió numerosas muestras de cariño de los espectadores y sus compañeros de profesión. A comienzo de abril, dejó una actualización sobre su estado: “¡Ya estoy operado! ¡Todo ha salido bien!”.

Barreiro forma parte del Área Meteorológica de TVE desde 2010, procedente de TVG. Ha sido presentador de El Tiempo en muchas ocasiones y también se ocupa de la información meteorológica de algunos magacines como La hora de La 1 y Hablando claro. Nuria Seró, otra cara conocida del área meteorológica de La 1, ha sido la sustituta principal del profesional en sus labores en el magacín del mediodía de La 1 durante estas semanas.