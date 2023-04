Miguel Bosé advierte a Mercedes Milá en la promo de su reencuentro: “No vamos a discutir después de tantos años”

Miguel Bosé es el principal reclamo de la tercera temporada de Milá vs. Milá en Movistar Plus+. El cantante, que ha vuelto a la primera línea de actualidad televisiva con Cover Night, se sentará ante Mercedes Milá en la primera de las nuevas entregas, que se estrenan el próximo lunes 17 de abril. Como anticipo, la plataforma ha mostrado un avance de su conversación, en la que se insinúa un momento de tensión entre los dos amigos.

Ya en la nota correspondiente a la tercera tanda, se recordaba que al artista y a la presentadora les une una “gran amistad” que, eso sí, “también ha tenido sus altibajos”. El regocijo parece reinar en la conversación entre ambos, a juzgar por las primeras imágenes, si bien Milá introduce un tema en la conversación que lleva al invitado a realizar una advertencia.

“¿Pero qué es lo que está pasando?”, le pregunta ella, en lo que se intuye que es una cuestión sobre la deriva de la imagen pública de Bosé, especialmente a raíz del negacionismo de la pandemia de la covid-19. “Creo que no vamos a discutir después de tantos años”, responde él, en un tono moderado.

“Pero no me vuelvas loca porque me volvías loca”, replica ella, llevando la conversación por un tono más amistoso: “Tú te vuelves loca fácilmente”.

“Polémicas pasadas” y “reflexiones sobre el momento actual”

De acuerdo a la nota difundida por Movistar, en este reencuentro de Bosé y Milá hablarán de “polémicas entrevistas pasadas, rememoran momentos compartidos y reflexionan sobre el momento actual”.

La anterior entrevista televisada de Bosé se produjo poco antes del estreno de Cover Night, precisamente. Fue nada más comenzar marzo, en una charla con Pablo Motos en El Hormiguero donde el responsable de éxitos como Amante bandido y Morena mía lamentó el poco margen que, a su juicio, tiene para hablar de su negacionismo, y para proclamar que “la transición había más libertades que ahora”.

Por lo demás, la temporada 3 de Milá vs. Milá, que mantiene la producción de Zanskar, prosigue con la musa del destape Susana Estrada, que conversará sobre sexo, censura, feminismo y maternidad con la periodista; con el periodista y contertulio Jimmy Giménez-Arnau, que habla sobre cómo se convirtió en uno de los primeros personajes del corazón que cobró al vender la exclusiva de su boda con Merry Martínez-Bordiú; con Antonio Resines, que evoca sus tiempos de juventud cuando comenzó su carrera como actor amateur con un grupo de amigos; con Lolita Flores habla sobre el peso de la fama y por supuesto recuerda a su madre; y, por último, con su gran amigo Iñaki Gabilondo.