Miguel Bosé promocionó su serie en 'MasterChef' tras reconocer a una concursante que participa como actriz

MasterChef 11 vivió este lunes 22 de mayo una noche complicada con la expulsión que nadie quería y el choque entre Jordi Cruz y Jorge Juan. Pero antes, el talent de TVE abrió las puertas de sus cocinas a Miguel Bosé, que cambió los escenarios por los fogones para protagonizar un curioso encuentro con una aspirante.

El cantante, que en los últimos meses ha regresado a la televisión de la mano de Shine Iberia con la ficción sobre su vida y con su fichaje por Cover Night, realizó la tercera parada de su 'tournée' mediática -la segunda en la TV pública- como invitado de la primera prueba de la noche en La 1.

Una visita esencialmente promocional de la serie de la misma productora, estrenada en la plataforma privada SkyShowtime, que tuvo un gancho llamativo: la presencia en el casting de concursantes de Claudia, actriz que participa en las tramas de Bosé.

La aspirante italiana fue la que reaccionó de manera más efusiva al ver al artista entrar en las cocinas. “Me entran ganas de desmayarme, no me lo puedo creer. Sé todo de él porque he tenido que estudiarme toda su vida y ahora mismo lo tengo delante, ¡es un sueño!”, dijo ante las cámaras.

Claudia no tardó en llamar la atención de Miguel Bosé al dirigirse a él en italiano. “¡Madre mía! Me voy a desmayar, te lo juro”, exclamó en su idioma. “La conozco de mi serie, la serie Bosé”, respondió el cantante tras reconocerla. Ella, por su parte, afirmó tener “el corazón latiendo” y se identificó con el personaje al que da vida en la ficción: “Soy tu Elsa Martinelli”.

A continuación, Jordi Cruz dio pie a Bosé para que introdujese la cuña promocional. “Cuéntales que van a ver en la serie. La queremos ver todos”, dijo el juez. “En la serie vais a ver la historia de mi vida. La relación con mi padre, con mi madre, con mi tata. La relación que tuve con la profesión y toda esa crueldad y dureza que supone crecer dentro de una familia de famosos y dentro de esta profesión”, explicó el cantante.