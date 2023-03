Miguel Bosé: drogas, Covid, desconocimiento de México y “más libertad en la transición” en 'El Hormiguero'

Miguel Bosé regresó a El Hormiguero para promocionar la serie basada en su vida Bosé. Acudió al programa de Antena 3 acompañado por José Pastor, el actor que le interpreta en su faceta más juvenil, antes de dar paso a Iván Sánchez que le da vida en su madurez.

El cantante aseguró que ha utilizado la serie de Skyshowtime para liberarse de un pasado “que le pesa mucho”, como él mismo señaló y habló de las drogas que consumió durante décadas, lamentó las “pocas” libertades que siente para hablar de temas como su negacionismo y se divirtió al recordar cómo logró ponerse en contra a todos los partidos políticos frente a ese tema.

Todo ello, mientras el público aplaudía y Pablo Motos y las hormigas asentían declaraciones como que en “la transición había más libertades que ahora” y que estuvo relacionado con “el hampa puro y duro. Me admiraban por el artista que era y me facilitaban de todo. Hice cosas impensables que no se han podido escribir porque son demasiado fuertes”, fueron algunas de sus palabras en prime time.

Bosé, sobre su negacionismo ante el Covid: “En la transición había más libertades que ahora”

Tras convertirse en icono de los negacionistas durante el Covid-19 , dar diversos discursos desde sus redes sociales y hasta argumentarlo en Lo de Évole (programa que provocó la enemistad del presentador y el cantante), Motos le preguntó cómo le había afectado personal y profesionalmente “estar en contra de la versión oficial”:

“Emití mi parecer. No pasa nada, tú te vacunas, yo no me vacuno, tú te tiras por un balcón, otro te recoge, a uno le gusta la piña...”, empezó diciendo para lamentar que hasta entonces podía expresarse libremente: “El derecho que ampara que podamos expresarnos desapareció”.

Y añadió que “en la transición teníamos más libertades que ahora”, algo en lo que Motos se mostró totalmente de acuerdo y “sin ninguna duda”, repitió.

Para continuar, Bosé recordó que todos los partidos políticos se pusieron en su contra, y provocó la risa y los aplausos de los presentes. Algo que le hizo cerrar todas las redes sociales y añadió que en México, donde vive, “ni nos hemos enterado de lo que ha pasado”, como si la pandemia hubiera sido ajena al país latino.

Algo que varios tuiteros corrieron a desmentir con datos y gráficos:

El error médico que provocó su afonía

Pero esas declaraciones no fueron lo único que llamó la atención del presentador, también su mejoría en la voz era evidente. Algo que tenía una explicación mucho más sencilla que la sinusitis crónica que le habían diagnosticado en un primer momento al artista.

Hace años tuvo un accidente que le rompió dos vértebras. Con el paso del tiempo eso le pasó factura hasta que hace unos meses tuvo que operarse para arreglarse desde la columna hasta el cuello y en una de las pruebas un médico detectó algo extraño en esa parte.

“He consultado y mis sospechas están fundadas, esa sinusitis crónica que te han declarado no es crónica. Estamos seguros que te la podemos quitar porque hemos encontrado la causa de esas infecciones que te provocan la pérdida de voz: una muela”, desveló ante el asombro de los presentes.

Y añadió: “Para ponerme un implante, me taladraron el hueso y por ahí fueron entrando residuos y con el tiempo se transformó en una infección que llegaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto” relató ante los aplausos del público.

Tanto es así, que Bosé está con clases para recuperar la voz que tenía y anunció una próxima gira. Antes de ello, el cantante se estrenará como juez de Cover Night en TVE es te jueves. Algo que anunció también en El Hormiguero y Motos le cortó: “No hables de otras cadenas”, rogó entre risas.