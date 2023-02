Mirta Drago se despide como dircom de Mediaset tras 20 años: “Los vientos no siempre fueron favorables”

El nuevo cambio directivo en Mediaset se ha precipitado este jueves 23 de febrero, por la mañana al anunciarse oficialmente el cese voluntario de Sandra Fernández como Directora General de Medios de Comunicación de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y pocas horas después al saberse que era para ser la nueva Directora de comunicación de Mediaset.

Mediaset ficha a la hasta ahora directora de medios de Ayuso, Sandra Fernández, como nueva dircom

Como ha sabido verTele, la decisión de la compañía supone prescindir de Mirta Drago tras 20 años de dedicación a la empresa como dircom, desde que en 2003 aceptase ese puesto de vital responsabilidad en una empresa de comunicación como Mediaset España. Drago gozaba de la total confianza de Paolo Vasile y del que ha sido su equipo durante dos décadas, pero los nuevos responsables han decidido dar este golpe de timón.

Aún entre el impacto y la sorpresa de sus compañeros, la cuenta corporativa de Mediaset ha publicado un texto con el que Mirta Drago se despide de su labor, y que por su interés recogemos íntegramente a continuación:

La premier de ‘Un monstruo viene a verme’ en el Teatro Real, con cuatro sets de televisión y un photocall abarrotado de autoridades. La Bolsa de Madrid con pantallas gigantes entre las columnas, como colofón a una comunicación de salida al parqué que solo generó noticias positivas. Una campaña de promoción de la salud del corazón guiada por el doctor Valentín Fuster para 12 Meses. El rap ‘Se buscan valientes’ contra el acoso escolar, que dio vuelta a colegios e institutos de toda España. El coraje de hablar a los españoles de la muerte para alentar la donación de órganos, porque pensamos que todos somos “perfectos para otros”.

La primera premier de una serie que una televisión española sacó a la calle sobre una alfombra roja y paró la Gran Vía madrileña con “Sin tetas no hay paraíso”, inventada en el comedor de la empresa con un equipo que se apuntaba a todo y salió morado de cardenales por la furia de las fans de Miguel Ángel Silvestre. La foto que creamos con Ouka Leele para ‘Sálvame’ en su quinto aniversario, centrando el acento en la cultura pop, la cultura popular de la que bebe cualquier televisión generalista…

Unas 800 ruedas de prensa, a riesgo de quedarme corta, con convocatorias que fueron citas a ciegas o con convocatorias masivas como la que se organizó para despedir al gran Javier Sardá.

Millones de horas al teléfono, gestión de crisis de día y de noche, de lunes a domingo, en prensa y en redes sociales. Tantos momentos en familia interrumpidos por innumerables 'fuegos', con hijos adolescentes siempre dispuestos a esperar a que atendiera las llamadas, a veces simultáneas, de los periodistas. Un día fue mi sueño ser directiva de Telecinco y se cumplió por mil. He sido feliz, he sufrido estrés, me he empeñado en acompañar a presentadores y actores, porque lo tienen mucho más difícil que cualquiera que trabaje en la tele y muy especialmente desde que la tiranía del click y de las redes sociales se ceba con ellos.

Me voy de Mediaset España, después de 20 años de empezar a trabajar a las 7.30h, con el orgullo y el honor de no haber pasado nunca por las extorsiones de ningún medio, a pesar de haber tenido que soportar por eso el asedio, la agresividad machista y hasta la burla. Ha merecido la pena llegar hasta aquí habiendo utilizado solo los medios profesionales en los que un día me curtí como periodista, primero de la mano de mi querido padre, Tito Drago, después de otros grandes como Joaquín Prieto en El País.

Por mis manos han pasado también el perfil de redes sociales @Mediasetcom, eventos con anunciantes, el diseño corporativo de nuestras marcas, de Telecinco, canales temáticos, Mediaset España y pronto MFE. Juntas de accionistas para presentar resultados brillantes. Una rentabilidad pasada y presente, líder en el sector. Para los nuevos retos, ánimo a los que se quedan.

Dejo de trabajar cada día de la semana, con mi equipo, un grupo de gente fuerte y talentosa que lo mismo propone una idea fantástica como se suma a sacar adelante la locura de su compañero de al lado. Unas personas sabias y cariñosas a las que les debo todo. Los vientos no siempre fueron favorables, pero ahí estaban también algunos queridos compañeros directivos para compartirlos.

Me voy con toda la fuerza, me voy con todas las ganas, porque una contadora de historias nunca deja de contar. Una narradora sabe que las grandes historias siempre tienen un principio y un final. Sabe también que siempre hay una historia que vuelve a empezar.

