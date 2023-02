El momento en el que Keyla explicó a sus compañeros que es una mujer trans y “enorgulleció” a Barneda

El nuevo Debate de La isla de las tentaciones 6 contó con dos de las protagonistas de la última entrega en plató: Naomi y Keyla. La novia y la tentadora de Adrián.

'Supervivientes 2023' ficha a una de las tentadoras más recordadas como décima concursante

Más

La primera lamentó que se le juzgara tanto a ella con Napoli cuando había sido su pareja el que había caído en la tentación al final de la última gala. Mientras que la segunda defendió que entre ellos había una química más allá del físico.

Pero más allá de la relación de ambas con Adrián, el momento más aplaudido de la noche fue cuando el programa mostró algo que no se había visto hasta entonces: cuando Keyla explicó a sus compañeros y compañeras en la villa que es una mujer trans. Ocurría durante la estancia de todos ellos, mientras estaban tumbados en las hamacas de la piscina, y la joven pedía atención para comunicarles lo siguiente:

“Soy una mujer trans, soy una mujer de la 'm' a la 'r', y nada ni nadie me va a tirar abajo. Estoy orgullosa de estar aquí, por eso he venido, para abrir camino”, les decía y todos se tomaban con naturalidad sus palabras y se daban un abrazo.

Al volver a plató, Barneda confesaba cómo vivió ese momento: “Lo viví con cierta duda y al verlo me enorgullecí de que lo trataran con toda la naturalidad. Hay que seguir abriendo caminos, qué bien que estés y hayas estado en el programa”, señalaba la presentadora.

Mientras Keyla aseguraba que no estuvo segura de participar en el reality: “Tenía muchísimo miedo antes de entrar a la isla. Fui gracias al apoyo de mis padres. Mis compañeros siempre me trataron súper bien. No me esperaba que cinco chicos tan diferentes se pusieran en mi piel, al menos por un momento, y les diera exactamente igual”. Y zanjó con un alegato: “Quiero decirle a todas las personas que me han dicho brutalidades que estoy aqui, y que nadie me va a parar.