Mónica Naranjo se envía un mensaje a sí misma desde 'La Resistencia' y Broncano propone nuevo título para 'Cover Night'

La televisión tuvo este jueves doble ración de Mónica Naranjo. La cantante se duplicó en pantalla, apareciendo en La 1 como jueza de Cover Night y en Movistar Plus+ como invitada de La Resistencia. La gala del talent musical de TVE se rodó hace ya varias semanas, mientras que el programa de #0 se grabó horas antes de su emisión en la plataforma de pago.

Broncano se hizo pasar por Pedro Sánchez para 'despachar' al hermano de Tini Stoessel: "Vamos a nacionalizarla"

Más

Por ese motivo, al darse cuenta de su coincidencia en dos canales de la pequeña pantalla, David Broncano pidió a la artista que se enviase un mensaje a sí misma desde el plató del late night: “Es posible que a esta hora sea el sueño de mucha gente en España, porque está viendo a Mónica Naranjo en dos cadenas distintas a la vez. Es increíble, ¿eh?”, empezó anunciando el presentador.

“Esto no pasa todos los días, que ves a double Mónica Naranjo, Mónica Naranjo twice”, bromeó Broncano antes de pedirle que se enviase unas palabras: “¿Quieres mandar ahora mismo un mensaje a la Mónica Naranjo de Televisión Española? Para establecer una especie de dialéctica intercadena”, le planteó a la invitada. “Mónica, sé buena... Ya está”, dijo entre risas la catalana.

Pocas veces hay un eclipse lunar, pero muchas menos veces tenemos la posibilidad de disfrutar en televisión de una DOUBLE MÓNICA NARANJO@monicanaranjo pic.twitter.com/WXqv1hem4y — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 9 de marzo de 2023

Broncano cambia el título a 'Cover Night'

Mónica Naranjo explicó que en el talent musical, que este jueves se desplomó en audiencias durante su segunda gala, coincide con Miguel Bosé y, al nombrar el título del programa, se produjo una simpática confusión por parte de Broncano. “¿Cobra Night?”, preguntó sorprendido el cómico. “¡Cobra no! Cover Night”, aclaró la artista. “¡Ah! Cover Night, pero Cobra Night estaría guapo, ¿eh? Gente que le va a dar un beso a su novia y le dice: ¡Qué dices, chaval! Quita, quita...”, bromeó el presentador, provocando las risas del público.

“Lo de Cover Night está muy bien, pero lo de Cobra Night está empezando a coger mucha fuerza”, insistió el humorista. “¿Te das cuenta de lo rápido que eres? Nunca, en ningún momento, hubiese pensado lo de Cobra Night. Mañana se lo voy a decir a mis compañeros”, respondió Naranjo. “Que le cambien el nombre, ¿eh?”, pidió Broncano de nuevo.

Mónica Naranjo reprende a Broncano

Durante la charla, al escuchar el nombre de Miguel Bosé, Broncano aseguraba que “está loco”: ''¿Pero cómo que loco? Una persona que dice lo que piensa en una sociedad como esta, ¿tiene que estar ido de la olla? Cada uno piensa lo que piensa y se tiene que respetar. Tú puedes estar de acuerdo o no. Yo adoro a Miguel y no voy a permitir que te metas con él, porque te pego'', le respondió rápidamente la cantante. El presentador recordó que “tuvo una época en la que decía cosas que podía parecer que estaba un poco loco”.

El cómico preguntó entonces a la entrevistada si creía que Miguel Bosé aceptaría ir como invitado a La Resistencia y ella le respondió que, para ello, tenía que pedirle perdón. Broncano accedió y, mirando a cámara, pidió disculpas al cantante para luego desvelar que otra de las juezas de Cover Night, Chanel tampoco quería visitarle. “No quiere venir tampoco al programa”, informó. “¿Qué habréis hecho?”, le insinuaba Mónica Naranjo. “Tú has venido y se te ha tratado bien”, recalcó el cómico. “A mí no se me trata bien”, bromeó la artista.