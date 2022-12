Monumental bronca entre Tania, Alejandro y Marta que hizo que Barneda amenazase con irse de plató

El plató del Debate de las Tentaciones vivió ayer una intensa bronca protagonizada por Marta Peñate, Alejandro Nieto y Tania Medina, que acabó llorando en plató por una broma recurrente, y que elevó las tensiones hasta el punto de hacer que interviniese la presentadora Sandra Barneda.

El conflicto se inició cuando Marta bromeó sobre el amor que Tania guarda a Alejandro: “Tania no te quiere tanto a ti”, le dijo al ganador de Supervivientes. “Yo a él lo amo con todo mi corazón”, salió a defenderse Tania, quien tras el comentario acabó derramando lágrimas en plató.

Tras ver a la aludida dolida, Marta trató de recular: “Te lo juro que era broma”, y trató de apoyar a su amiga. “Es que siempre estás con lo mismo, Marta, tía, yo a él lo quiero muchísimo. Lo quiero a mi manera, y se acabó”, respondió la canaria, haciendo referencia a su desliz con Stiven.

En ese momento, Alejandro fue a abrazarla y terminó por echar en cara a Marta sus bromas, añadiendo un reproche por su pasado en la isla: “Tú te follaste allí a uno, y a ti nadie te dice nunca nada”, una frase que terminó por elevar tensiones.

Sandra Barneda amenazó con abandonar el plató

“No quiero ser dura porque te tengo cariño, porque te podía dar una ahora mismo que te cagabas y no te levantabas”, respondió Marta visiblemente enfadada, lo que llenó el plató de gritos dirigidos de un lado a otro, causando la intervención de Sandra Barneda que amenazó con abandonar el plató si la situación continuaba así.

La presentadora se sentó entre Marta y Tania para consolar a esta última, quien terminó de argumentar su punto de vista: “Yo en el fondo a Marta la tengo cariño, pero es verdad, que sus bromas una y otra vez pueden hacer daño. Y ella sabe perfectamente que yo lo he pasado mal a pesar de haberme equivocado, y siempre está con la misma broma de que quiero menos a Alejandro”, desarrolló Tania.

“Lo quiero a mí manera, y lo amo con todo mi corazón. Y nadie tiene que decir nada al respecto”, concluyó la canaria. Tras ello, Barneda dio paso a un vídeo de la isla, y el conflicto parecía haberse calmado.

Marta dolida con Alejandro: “Yo te podría hundir ahora mismo”

Sin embargo, este se reanudó cuando la presentadora vio a Marta entre lágrimas al verse dolida por los comentarios de Alejandro. “Estoy mal porque siempre es lo mismo con este niño, por esos comentarios que sueltas tan soez, tan chungos y tan viperinos, Alejandro”.

“Y sin darte cuenta, lo que me acabas de hacer, lo siento mucho, pero tú y yo ya no somos amigos”, dijo tajantemente la concursante, quien terminó por añadir: “Yo te podría hundir ahora mismo, pero no lo voy a hacer por el respeto a la amistad que tengo contigo”.

Alejandro trató de disculparse, justificándose en el daño que Marta había causado a su pareja. Ella no quiso aceptar las disculpas, lo que volvió a desembocar en el enfrentamiento del comentario inicial, con una nueva intervención de Tania insistiendo en que una broma repetida muchas veces no tiene gracia.

Su amiga acabó acusándola de montar un numerito: “Pues entonces habérmelo dicho antes de montar este show y ponerte a llorar”. “No es un show, Marta, porque para ti todo es un show. Soy una persona humana y puedo tener sentimientos”, contestó Tania, mientras Marta se justificaba en su sentido del humor, y en que esta no había manifestado con anterioridad que le molestaban sus bromas.

Tania terminó por aceptar las disculpas de su amiga, y Sandra Barneda trató de restarle hierro al asunto para poder continuar con el programa con un alegato final: “Hay momentos en los que uno, pues le caen las cosas de manera distinta. Yo con el humor y con las bromas, con el tema de: 'es que yo tengo un humor', pues yo tengo derecho a que en ese momento, en ese día concreto, pues me eche a llorar”.