El 'mosqueo' de Joaquín Prat por un vídeo 'desaparecido' en 'Ya es mediodía': “¿Ves cómo funcionamos en este programa?”

Telecinco está apostando por una intensa promoción de la segunda temporada de Desaparecidos, que aterriza este miércoles 15 en abierto en el canal tras haberse visto un año antes en Amazon Prime Video. Eso ha llevado a que los diferentes programas del canal hagan hueco para publicitar el estreno y, como en el caso de Ya es mediodía, traer a sus protagonistas a presentarla.

Ahora bien, en el caso del magacín de mediodía conducido por Joaquín Prat, el bloque dedicado a la serie ha quedado marcado por el arrebato de lo más coloquial del presentador con su equipo. Todo debido a un vídeo que ha acabado “desapareciendo” de la escaleta sin que el madrileño lo supiera, justo al dar la bienvenida al actor Edgar Vittorino.

“¡La madre que os parió!”

Fue en los últimos minutos de emisión de este martes 14, en la recta final de la sección Fresh dedicada a crónica social. “Mañana se estrena la segunda temporada de la exitosa serie Desaparecidos. Hoy está con nosotros uno de sus principales protagonistas. No sé si está muy cómodo en el grupo el inspector Rubén Ramallo, que interpreta quien ahora les voy a presentar. Antes les voy a presentar un avance”, decía el comunicador, antes de que le avisaran de que tal avance no iba a entrar.

Su reacción fue muy natural. “Ah, ¿no tenemos un avance? ¡La madre que os parió!”, exclamó, antes de dirigirse al mencionado Vittorino. Para abrir fuego a la conversación, otra “pulla” de Prat hacia la realización: “Hola, Edgar. ¿Has visto cómo funciona este programa?”.

Entre las risas de los presentes, el intérprete bromeó: “Puedo hacer el avance yo”. La idea gustó a Alba Carrillo, encantada de la presencia del actor, quitaba hierro a la ausencia del vídeo anunciado: “Queremos verle más rato”. Aun con todo, se pudo escuchar a Prat agregar, a modo de cierre de la anécdota: “Es que es acojonante”.

No es la primera vez, esta, ni mucho menos, que Prat no se guarda sus sensaciones ante un error de su programa o circunstancia vivida en su plató. Hace apenas una semana, pidió disculpas a cámara por no contar con paridad en el elenco de colaboradores con el que se contaba en la emisión del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.