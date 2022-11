Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión a unos reporteros de 'Equipo de investigación'

Los Mossos d'Esquadra investigan la presunta agresión sufrida por un grupo de reporteros de Equipo de Investigación, de laSexta, mientras trabajaban en un reportaje en la Zona Franca de Barcelona.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves 10 de noviembre, según informaba El Español y completaba luego El País. Ocurrió cuando el equipo del espacio trabajaba en una pieza sobre la familia Jodorovich, habitual de las crónicas de sucesos en Catalunya. Estos viven en la zona a la que se habían desplazado los cuatro trabajadores del programa, dos reporteros y dos operadores de cámara.

Cuando estos estaban de vuelta en el coche tras terminar las grabaciones, un grupo de encapuchados habría abordado a los periodistas con el coche en marcha. Además de proferir amenazas, uno de los integrantes del programa, uno de los operadores, recibió varios golpes para robarle el material que portaba, tanto la cámara como las tarjetas con las imágenes grabadas durante esa jornada.

“La peor agresión que hemos sufrido en 12 años”

El ataque, apuntan, no habría sido espontáneo, puesto que los perpetradores iban con el rostro cubierto. Los hechos fueron denunciados formalmente y los Mossos ya han iniciado la investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Cabe decir que los reporteros del formato presentado por Gloria Serra ya ha vivido otras situaciones de riesgo en el pasado. No obstantes, fuentes del programa consultadas por El País definen esta como “la peor agresión que hemos sufrido en 12 años”.

Desde Equipo de investigación aseguran que se sigue trabajando en el reportaje, sin que esté decidido si seguirán o no adelante. Cabe decir, en todo caso, que el programa prefiere no pronunciarse de forma pública mientras prosigue la investigación policial. No solo para no entorpecer las pesquisas, explican, sino también para no interferir en la recuperación física y psicológica de los afectados.