Motos, a Évole por entrevistar a Olona: “¿Te intimida la campaña que te van a hacer desde la izquierda?”

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Jordi Évole, que acudió al plató de El Hormiguero para promocionar la nueva temporada de Lo de Évole que estrena laSexta este domingo. El periodista se saltará una vez más su idea de no entrevistar a políticos, ya que ha conseguido uno de los testimonios más buscados en el panorama nacional. El de Macarena Olona, que charlará largo y tendido con el catalán sobre su polémica salida de Vox.

Évole presenta su película con Estopa: "Si me muero, pido a laSexta que reponga este programa"

Más

“Yo hago diez programas al año e intento que sean los mejores del año. Al menos que hago yo, no hay equivocación ahí. E invertimos mucho dinero y esfuerzo en hacer esos programas. Entonces, el de Macarena Olona yo creo que va a pegar fuerte”, prometió Évole antes de que el programa de Antena 3 lanzase un avance de su entrevista con la política, la cual se emitirá en laSexta el domingo 19 de febrero.

El potente avance de la entrevista a Macarena Olona

“Mi exformación está difundiendo una serie de bulos que además no van de frente. Que se estén reuniendo con periodistas y personas relevantes para decir que yo estoy loca, que tengo problemas de salud mental, es muy injusto. No solo porque es mentira, sino porque yo lo he dado todo por ese proyecto”, asegura la alicantina, que afirma que en Vox “necesitan destruirme”.

“Si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido del macho alfa sin pedir permiso, ni autorización, conmigo se ha equivocado profundamente, se ha equivocado de cojones”, prosigue en otro fragmento Olona, que también retrata a Abascal.

“De Santi solo puedo decir que es una buena persona, pero tiene limitaciones. Es evidente que Santi no es libre, las decisiones sobre Vox no siempre se toman en Vox, ni por los rostros visibles”, explicará la política. “¿Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox?”, le pregunta Évole a su entrevistada, que reacciona con una salida de lo más llamativa. “Hombre... hombre...”, acierta a decir.

“¿Te intimida la campaña que te van a hacer desde la izquierda?”

Tras ver las imágenes, Pablo Motos lanzó a Évole una pregunta: “¿Te intimida el hecho de entrevistar a Macarena Olona por la campaña que te van a hacer desde la izquierda contra ti?”, auguró el presentador de Antena 3.

“Bueno, yo creo que desde la izquierda y desde la derecha. Ahora, hagas lo que hagas, pillas de todos lados”, declaró el catalán, recordando que vivió casos similares en el pasado con entrevistados como el Papa Francisco o Nicolás Maduro, entre otros. Évole admitió que estas críticas ya “no las vivo como algo horrible”. “Hace años sí, pero ahora no. Intento ir a mi bola (...) Intento que no me condicione en nada”, añadió.

“Y lo de Macarena Olona puede sorprender porque pueden decir que se han juntado las dos Españas. Si se han juntado, bienvenido sea. Desde luego, yo no tengo simpatías con la ideología de Macarena Olona y ella lo sabe además. Ni tengo simpatías por su expartido, ninguna. Me parece... bueno, lo que sea, me parecen. Pero creo que es muy interesante sentar a una persona del campo contrario y para mi ole el valor que ha tenido ella”, valoró el presentador.

Finalmente, Jordi Évole auguró el impacto que va a tener su charla con Olona. “Va a ser muy dura para mucha gente y para algunos dirigentes en concreto de Vox. Ella habla de que en Vox no todo se controla dentro de Vox, que hay organizaciones supranacionales que intervienen en las decisiones finales. Que la última palabra no la tiene Santiago Abascal”, avanzó el catalán, que desveló que la exdirigente de Vox también hablará de “algo que hasta ahora no había comentado”: “Que en Vox hay corrupción y comportamientos mafiosos”, zanjó.