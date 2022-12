Movistar Plus+ anuncia un nuevo programa de entretenimiento con Leo Harlem, 'Leo Talks'

Movistar Plus+ anuncia y directamente pone fecha de estreno a un nuevo programa de entretenimiento, Leo Talks, que está conducido por Leo Harlem y producido por Globomedia (The Mediapro Studios).

'La Mesías', nueva serie de Los Javis para Movistar Plus+, completa su reparto y muestra primeras imágenes

Más

El cómico está al frente de este nuevo proyecto que se basará en monólogos “desmotivadores” bajo su peculiar visión de la vida. El espectáculo contará con una inteligencia artificial, además de vídeos, noticias y estadísticas que ayudan a Leo Harlem a demostrar sus teorías.

Emprendedores, celebraciones, paternidad, culto al cuerpo, ocio hiperactivo y modernas tecnologías serán algunos de los temas que el actor tratará en sus charlas en el programa que tiene fijada ya la fecha de estreno, y que será el próximo 10 de enero.

El proyecto viene precedido por Leo Harlem, 20 años no es nada, el espectáculo estrenado en abril para celebrar las dos décadas del cómico sobre los escenarios y que está disponible en Movistar Plus+ bajo demanda.

Leo Talks se compondrá de seis monólogos “desmotivadores” que han sido grabados en el Teatro Bulevar de Torrelodones con público en directo, y que están dirigidos por Miguel Sánchez-Romero, creador de El Intermedio. Además, es el actual productor ejecutivo de Zapeando y uno de los responsables del éxito televisivo y de taquilla de El Club de la Comedia, así como también fue responsable de 20 años no es nada.

Así es 'Leo Talks' en Movistar Plus+

Leo Talks son una terapia de choque contra el exceso de motivación que se vive en nuestros días. Seis charlas, compuestas de nuevos textos originales, en las que Leo Harlem ejerce de personal desmotiveitor, defendiendo que la mejor versión de uno mismo es la que menos esfuerzo nos exige. Y lo hace con la ayuda de una inteligencia artificial muy peculiar y haciendo uso de vídeos, noticias y estadísticas que demuestran su teoría de que quizá nos estamos pasando un poco de rosca.

Con su peculiar forma de ver la vida, Leo Harlem demuestra que los emprendedores son gente que sueña por encima de sus posibilidades, que las celebraciones se han descontrolado, ¡ya son 37 al año!, que las dificultades para criar a los hijos no son un problema nuevo, que las continuas actividades de ocio ocupan todo nuestro tiempo libre, que el culto al cuerpo no es del todo saludable y que las modernidades tecnológicas no hacen nuestra vida más fácil.