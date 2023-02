Movistar Plus+ y su apuesta por el entretenimiento: todos los programas que intentaron asentarse en #0

Siete años han pasado desde que Movistar Plus+ efectuara el lanzamiento de #0. Sucedió un 1 de febrero de 2016. La compañía echaba, 26 años después, el cierre definitivo a su mítico Canal+ para dar el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto que prometía traer a sus clientes la frescura de una cadena joven. A lo largo de ese año, Movistar Plus+, la oferta de televisión de pago resultante de la compra de Canal+ por parte de Telefónica, fue eliminando progresivamente la marca Canal+ de todos sus canales temáticos.

Movistar Plus+ presenta 'Showriano', su nuevo programa de entretenimiento para que Eva Soriano dé bien el cante

Más

Movistar Plus+ (última actualización del nombre de la plataforma) quería empezar de cero. Y, con este mantra, que acompañaron de una almohadilla (simulando un 'hashtag' que le proporcionaba una imagen más actual), eligieron la identidad con la que iba a presentar a su nuevo canal principal de entretenimiento: #0.

Una nueva casa que también supuso una nueva oportunidad para numerosas estrellas de la televisión, como Andreu Buenafuente, Raquel Sánchez Silva, Iñaki Gabilondo o Eva Hache, entre otros. También se produjo la incorporación de rostros menos conocidos, como el de un David Broncano que, por aquel entonces, no imaginaba que se acabaría convirtiendo en la principal estrella de la cadena.

La producción propia de Movistar, una factoría que no cesa

El fichaje de Fernando Jerez como director de #0 era toda una declaración de intenciones. El directivo había sido uno de los 'padres' de Cuatro, televisión en abierto de Sogecable (Grupo PRISA) que en 2005 cautivó a los espectadores por su gran espíritu de innovación. Enseguida, fueron muchas las comparaciones que se hicieron entre aquella primigenia Cuatro (antes de su fusión con Telecinco) y #0. Sin duda, la presencia de algunos presentadores de aquella cadena, la estructura de su parrilla, y la firme apuesta por la producción propia, daban razones para establecer paralelismos entre ellas.

A lo largo de estos siete años, esa continua apuesta por la producción propia en entretenimiento no ha cesado. Temporada tras temporada, Movistar Plus+ ha impulsado multitud de proyectos que han engrosado su catálogo con contenidos de notoria calidad o, al menos, gran parte de ellos. #0 se ha erigido así como una de las pocas ventanas televisivas en las que creativos, guionistas y productores han podido dar rienda suelta a su imaginación para poner en pie novedosos formatos que no tendrían cabida en un canal en abierto.

Sin embargo, son muy pocos los programas que han logrado realmente tener continuidad en la plataforma. En su objetivo de conseguir una cadena principal con una programación estable, la compañía apenas ha conseguido lanzar formatos que logren de verdad asentarse en su parrilla. Prueba de ello es que, dejando a un lado los rostros de Deportes que en septiembre de 2018 se 'mudaron' al nuevo #Vamos, muy poco queda ya de aquella primera foto con la que #0 se presentó ante los medios.

Malos tiempos para la lírica... y la comedia

El canal ha intentado mantener su esencia, pero ha vivido una constante transformación con la que transmite que no acaba de dar con la tecla. Solo dos formatos han logrado sobrevivir al paso del tiempo: Ilustres Ignorantes y La Resistencia. Sin duda, los dos grandes 'bastiones' que hoy en día siguen dándole a #0 imagen de marca: el primero, ya legendario, por unir a la plataforma con su pasado (nació en 2008 en la extinta Canal+), el segundo, por ser su gran baza de entretenimiento en el presente.

Hubo otro programa que también consiguió asentarse con éxito en la cadena: el Late Motiv de Andreu Buenafuente. Este late night, que inició sus emisiones incluso antes del nacimiento de #0, era el traje a medida para el presentador, que confesaba haber cumplido su sueño profesional con un show que ofrecía de lunes a jueves pura televisión de altura que revalorizaba a la plataforma.

No obstante, el camino de Late Motiv en Movistar Plus+ llegó a su fin en diciembre de 2021 tras siete temporadas. ¿Los motivos? La versión oficial, tal y como recogimos, es que el contrato llegaba a su fin y no se renovó por decisión del propio Andreu Buenafuente. La extraoficial apuntaba a una situación convulsa dentro de la compañía por una escala de censura ultraderechista interna en varios programas de humor que pusieron en evidencia sus propios profesionales, como Facu Díaz, Bob Pop, Javier Durán (exsubdirector de Late Motiv), Héctor de Miguel o El Mundo Today.

Mientras tanto, antes y después del cierre del prestigioso formato de Buenafuente (consiguió en 2020 el Premio Nacional de Televisión), una buena ristra de proyectos han intentado seguir los pasos de Late Motiv y permanecer en la programación de #0. Sin embargo, la mayoría no lo ha conseguido, algo que claramente se ve desplegando la lista:

- Programas que no se asentaron en #0

Formatos que permanecieron durante tres temporadas o menos:

Likes (3 temporadas)

(3 temporadas) Cómicos (1 temporada)

(1 temporada) Tabú (3 temporadas)

(3 temporadas) La huida (1 temporada)

(1 temporada) AcapelA (1 temporada)

(1 temporada) El instituto (1 temporada)

(1 temporada) Pool Fiction (1 temporada)

(1 temporada) The Gaming House (1 temporada)

(1 temporada) El puente (2 temporadas)

(2 temporadas) La vida secreta de los niños (2 temporadas)

(2 temporadas) Otros mundos (2 temporadas)

(2 temporadas) Fama, ¡a bailar! (2 temporadas)

(2 temporadas) WifiLeaks (2 temporadas en un mismo año)

(2 temporadas en un mismo año) La Script (3 temporadas)

(3 temporadas) Sesiones Movistar+ (3 temporadas)

(3 temporadas) Scott y Milá (3 temporadas)

(3 temporadas) Las que faltaban (2 temporadas en un mismo año)

(2 temporadas en un mismo año) El cielo puede esperar (2 temporadas)

(2 temporadas) Dar cera, pulir #0 (2 temporadas)

(2 temporadas) Una historia, una canción (1 temporada)

(1 temporada) Nadie al volante (2 temporadas)

(2 temporadas) Caramelo (1 temporada)

(1 temporada) Susi Free (1 temporada)

(1 temporada) Ver-Mú (2 temporadas)

(2 temporadas) B.S.O. (1 temporada)

(1 temporada) Zasback (1 temporada)

(1 temporada) Milá vs Milá (2 temporadas)

(2 temporadas) Buen trabajo (1 temporada)

(1 temporada) Mi año favorito (1 temporada)

(1 temporada) Cinco tenedores (2 temporadas)

(2 temporadas) Leo Talks (1 temporada*, actual)

(1 temporada*, actual) Rojo Caramelo (2 temporadas)

- Programas que tuvieron recorrido en #0

Formatos que tuvieron más de tres temporadas:

Late Motiv (7 temporadas)

(7 temporadas) Cuando ya no esté (5 temporadas)

(5 temporadas) Maratón Man (5 temporadas)

(5 temporadas) LocoMundo (5 temporadas)

(5 temporadas) Cero en historia (10 temporadas)

(10 temporadas) Radio Gaga (6 temporadas)

- Programas en emisión o por estrenar en #0

Formatos que forman parte de la parrilla del canal, que lo han hecho recientemente, o que llegarán próximamente al mismo:

Ilustres Ignorantes (13 temporadas)

(13 temporadas) La Resistencia (6 temporadas)

(6 temporadas) Martínez y hermanos (2 temporadas)

(2 temporadas) Showriano (Estreno 1 de marzo)

(Estreno 1 de marzo) That's my Jam (Sin fecha de estreno)

(Sin fecha de estreno) Explosión de cómicas (Sin fecha de estreno)

Como vemos, la programación actual de #0 cuenta con poca producción propia, algo que Movistar Plus+ intentará remediar muy pronto. Primero con Showriano, el nuevo programa de Eva Soriano en la plataforma, que se estrena el próximo miércoles 1 de marzo.

Más tarde, aun sin fecha, lo hará That's my Jam, adaptación del programa americano de Jimmy Fallon con Arturo Valls al frente. Explosión de cómicas, serie de dos entregas que reunirá a humoristas para reflexionar sobre su posición actual dentro de la comedia, tampoco tiene fecha de estreno, pero la proximidad del Día Internacional de la Mujer puede ser la causa por la que el programa vea muy pronto la luz.

La propia Movistar Plus+ habla solo de esos seis mencionados programas a la hora de repasar su nómina actual de títulos de entretenimiento, tal y como ha realizado recientemente a través de una nota de prensa enviada a los medios tras la presentación de Showriano.

'La Resistencia' e 'Ilustres Ignorantes', los 'supervivientes'

Con todo ello, como nombrábamos anteriormente, La Resistencia e Ilustres Ignorantes son las grades bazas de la plataforma de pago en materia de entretenimiento. Dos formatos de humor, el primero diario (de lunes a jueves) y el segundo semanal, que articulan buena parte de la programación de #0. De hecho, son los dos únicos programas que tienen sección particular dentro del menú principal de producción propia de Movistar+.

Tanto es así que, además de sus entregas de estreno en el prime time del canal, Movistar+ emite durante el día reposiciones de ambos formatos con las que rellenan sus huecos en la parrilla. Una parrilla que completan productos internacionales, como series de ficción y documentales extranjeras, así como la emisión de cine, con títulos destacados, en algunas franjas del día.

Ilustres Ignorantes se ha convertido ya en marca indiscutible de Movistar+ después de 13 temporadas ininterrumpidas en emisión. El programa de Javier Coronas, Pepe Colubi y Javier Cansado cumple este 2023 15 años desde su estreno en el desaparecido Canal+. El formato ha mantenido su frescura pese al paso del tiempo y se convierte en un producto con altas dosis de humor que, por su duración (no alcanza la media hora) es de agradecido consumo.

El caso de 'La Resistencia'

La Resistencia, por su parte, se ha convertido en el programa estrella de la plataforma. El late night, que aterrizó el 1 de febrero de 2018 (hace ahora cinco años), ha crecido en presupuesto y producción, algo que se puso de manifiesto en septiembre de 2021, cuando cambió las tablas del pequeño Teatro Arlequín de Madrid que lo vio nacer por las del famoso Teatro Príncipe ubicado junto a la Gran Vía de la capital.

David Broncano es también el principal rostro de #0 tras construir un universo de comedia con identidad propia que además ha acercado al público joven a la plataforma. Por otro lado, el programa ha logrado convertirse, junto a El Hormiguero, en uno de los pocos espacios televisivos donde grandes estrellas, nacionales internacionales, quieren aparecer para promocionar sus nuevos proyectos.

Es cierto que parece que La Resistencia ha perdido un poco el fulgor con el que arrancó su andadura en Movistar. Aunque no podemos medir su éxito en audiencia (no se disponen de los datos reales del pago), sí que su canal de Youtube puede ser un buen medidor de la atención que genera el show. Es ahí donde se vislumbra una pérdida de brillo que puede estar motivada por la decisión de la compañía de dejar de compartir las entrevistas completas y, en su lugar, ofrecer un pequeño resumen de ellas. También por la existencia de un propio canal de La Resistencia en Movistar Plus+ que emite de forma constante lo más destacado del programa de humor.

Un dato relevante: el canal de La Resistencia en Youtube tiene 499 vídeos que superan el millón de reproducciones. De todos ellos, solo cinco vídeos corresponden a la presente temporada del programa que se estrenó el pasado mes de septiembre. Corresponden a las entrevistas de Romeo Santos (septiembre), Anitta (noviembre), Leo Harlem (enero) y las dos que se han realizado a Quevedo (septiembre y enero). Eso sí, solo el vídeo de la visita del artista canario al programa de Movistar Plus+ alcanza las 2 millones de visualizaciones. De hecho, las supera hasta alcanzar ya las 3 millones. Atrás quedan aquellos tiempos en los que el programa pulverizaba registros a diario en el famoso contenedor de vídeos.

A pesar de ello, Broncano y La Resistencia siguen atrayendo al público con un contenido que, pese al desgaste que supone la emisión diaria durante tantos años, mantiene solventemente su calidad y originalidad. Un éxito que Movistar Plus+ sigue buscando ampliar hacia otros formatos que están por llegar a #0 y con los que el canal intentará continuar su viaje con esa lozanía y buena salud con la que irrumpió hace 7 años en nuestras pantallas.