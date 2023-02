Movistar Plus+ y Arturo Valls inician la promoción de 'That's my jam España', con saludo de Jimmy Fallon incluido

Movistar Plus+ ha comenzado a promocionar su próxima apuesta por el género de entretenimiento. Se trata de la versión española de That's My Jam, show de éxito presentado por Jimmy Fallon en NBC y que aquí, en su salto a nuestro país, tendrá como maestro de ceremonias a Arturo Valls, como ya se supo a mediados de octubre.

Arturo Valls también ficha por Movistar Plus+ para presentar su nuevo show de entretenimiento

Ahora, unos meses después, Movistar Plus+ y el presentador valenciano han oficializado la noticia con una promo en la que Valls aparece obsesionado con el vídeo que le ha grabado Fallon. “Estoy muy entusiasmado porque That's My Jam llegará pronto a España. Descúbrelo en Movistar Plus+ con Arturo Valls”, dice el showman estadounidense en su mensaje, que Valls reproduce en todas partes y enseña a todo aquel que se encuentra a su paso. “¿Has visto cómo pronuncia mi nombre?”, le dice al guardia de seguridad que custodia la entrada a las instalaciones de Movistar Plus+.

That's My Jam España, que llegará este año a la plataforma bajo la producción de Lacoproductora (PRISA Media), Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (UTAS), es “un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades musicales y vocales”, según lo define Movistar Plus+. “El programa contará con su propia banda y se podrá disfrutar de música española e internacional”, añade la plataforma.

Hola! Un colega me ha enviado un vídeo, no le estoy haciendo mucho caso pero…¿Queréis verlo? Compañeros de ⁦@MovistarPlus⁩ ¿Lo habéis visto? pic.twitter.com/qcIfoaJcHW — Arturo Valls Oficial (@ArturoValls) 14 de febrero de 2023

“Un programa perfecto para ver en familia”

La primera temporada de la versión original alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales, y tendrá una segunda entrega que se estrenará el 7 de marzo en NBC. That's My Jam España es la sexta versión internacional del formato, que también se ha adaptado o se está adaptando en la actualidad en lugares como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Mongolia.

Ana Langenberg, vicepresidenta senior de Format Sales & Production NBCUniversal Formats ha dicho: “No podríamos estar más encantados con el éxito continuo de 'That's My Jam alrededor del mundo. Estamos emocionados porque los espectadores españoles van a poder ahora vivir la magia de este formato. 'That's My Jam' es un programa perfecto para ver en familia y estamos emocionados de trabajar con Arturo, Movistar Plus+, Lacoproductora y los compañeros en UTAS para sacar adelante esta adaptación”.

Ángel Ayllón, gerente de Entretenimiento de Movistar Plus+: “Estamos muy contentos de contar en Movistar Plus+ con uno de los formatos de entretenimiento más importantes del mundo. Un gran show que aúna música y humor y en el que Arturo Valls luce su extraordinario talento para divertirnos”.

Jorge Pezzi, director general de Lacoproductora: “Estamos encantados de poder representar este formato en España y deseando trabajar en esta coproducción junto a NBCU. La versión española de That's My Jam reunirá a los personajes más representativos de todos los ámbitos para llenar la pantalla de música, juegos y risas a raudales, un formato creado por Fallon pero con sabor español”.

Arturo Valls, presentador de That's My Jam y productor de Pólvora Films: “Presentar y coproducir un formato que me gusta como espectador me produce una tremenda ilusión y una gran responsabilidad. Estoy deseando pasarlo en grande con todos los amigos que van a venir a jugar al programa, y una banda en directo que es un sueño, espero que ese buen rollo traspase la pantalla”.