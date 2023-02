Movistar Plus+ cierra el canal Toros tras 12 años, ante la irrupción de la plataforma rival OneToro

El canal Toros desaparecerá de Movistar Plus+. La plataforma de Telefónica ha decidido cerrar este canal temático dedicado a la tauromaquia, tras 12 años de existencia, informa El Mundo. A falta de comunicación oficial, se espera que su disolución se produzca en marzo.

Movistar Plus+ lanza Deporte Plus+, la nueva marca para integrar a todos los programas de #Vamos

Más

La compañía ha tomado esta determinación después de que Plaza 1, empresa que gestiona la plaza de Las Ventas, y Pagés, que hace lo propio con la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, hayan alcanzado acuerdos con la nueva plataforma de streaming de origen alemán OneToro, aún en vías de desarrollo. Esta retransmitirá sus respectivas temporadas durante los próximos tres años, así como las ferias de San Isidro y de Abril.

Nació en marzo de 2011 como referente del sector

Al perder sus dos grandes activos, Movistar Plus+ opta por cerrar este canal, que nació en marzo de 2011 en Canal+ con Víctor Santamaría, recién jubilado, así como a Manuel Molés como sus grandes impulsores, y que se renombró como Toros TV, una vez se formalizó la compra de Canal+ por parte de Telefónica.

Lo cierto es que Toros fue vital en el sostenimiento de la tauromaquia durante la última década, y especialmente durante la pandemia. Además de las propias corridas, también incluye documentales, reportajes y espacios de actualidad taurina, todos ellos de producción propia.

OneToro cambia el sector taurino de cara a su explotación en TV

No obstante, la irrupción de este servicio especializado cambia las necesidades del sector y también de la OTT. Hasta el momento, Movistar Plus+ no había tenido competencia a la hora de adquirir los derechos de los principales eventos y ruedos.

Los problemas entre las partes habían quedado de manifiesto ya en septiembre, después de la ruptura de negociaciones entre Plaza y 1 Canal Toros, que hizo que la feria de Otoño quedase sin cobertura televisiva. Hace apenas dos semanas, trascendió que OneToro se hacía con los derechos de la plaza, quedándose como plato fuerte con los toros de San Isidro (de la que Telemadrid retransmitirá en directo 14 corridas). Poco después ocurría lo mismo al perder el canal la plaza de Sevilla, sin posibilidad de contraoferta.

“En 2023, esperamos transmitir en vivo aprox. 100 corridas de toros en nuestra plataforma cubriendo las plazas de toros más importantes (Valencia, Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao, Salamanca, etc.). A partir de 2024 ampliaremos nuestra oferta a aprox. más de 125 corridas de toros retransmitidas en directo en España, Francia y Portugal, lo que nos ofrece una oferta muy equilibrada durante toda la temporada”, advertía el CEO de la streamer, Moritz Roever, durante la gala de San Isidro, y recoge El Mundo, sobre los planes de expansión que manejan, que dejan sin margen a Toros.