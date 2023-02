Movistar Plus+ presenta 'Showriano', su nuevo programa de entretenimiento para que Eva Soriano dé bien el cante

Movistar Plus+ presentó este jueves, en un evento festivo y musical en Madrid, su nueva apuesta de entretenimiento Showriano, un formato que se estrena el próximo miércoles 1 de marzo a las 22:30 horas y que tiene a Eva Soriano como estrella y presentadora.

Movistar Plus+ lanza promo y fecha de estreno para 'Showriano', el nuevo programa de Eva Soriano

El evento estuvo conducido por la guionista y monologuista Valeria Ros, e incluyó la actuación de María Escarmiento. La presentación del programa corrió por parte de Ángel Ayllón, gerente de Entretenimiento de Movistar Plus+; David Martos, director de Showriano, y la propia Eva Soriano. También se sumaron los tres colaboradores del programa, Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati.

Ángel Ayllón aprovechó para hacer un repaso por sus apuestas de entretenimiento: “Showriano es la nueva apuesta de Movistar Plus+ por el entretenimiento original y por el humor, dos piezas claves en nuestra oferta. Se suma a otros formatos de los que estamos muy orgullosos y de los que presumimos como 'La Resistencia', 'Ilustres Ignorantes', 'Martínez y Hermanos' y 'Leo Talks'. También presumiremos próximamente de 'That’s My Jam', y ahora toca presumir y mucho de Showriano y de la llegada de Eva a Movistar Plus+ con su propio show creado por ella, un show que han construido en El Terrat a su medida”.

“Nos gusta que la gente que lidera nuestros programas sea gente talentosa y creativa. Eva es una gran cómica, una gran monologuista, una gran show-woman, una cantante y bailarina muy solvente, muy eficaz y muy divertida. Nos gusta mucho tenerla con nosotros, tiene una mirada propia y un lenguaje propio y ve las cosas de una manera muy divertida y eso nos encanta”, añadió, halagando al principal fichaje para el programa.

David Martos quiso presentar y adelantar cómo será el formato: “Showriano es un Sing Show, un show donde se va a cantar y cuenta con un gran equipo. Tenemos un cuerpo de bailarines liderado por Borja Rueda, coreógrafo de Antonio Banderas y director artístico de Ana Mena. Estará también Mario Marzo, que es gran actor y pianista y que acompañará a Eva en el programa”. “Con este programa hemos construido un traje a medida para Eva”, celebró el director.

La presentadora y estrella del programa, Eva Soriano, mostró su felicidad: “Tengo muchas ganas de que llegue ya el miércoles y sobre todo de que lo veáis. Llevamos unos meses preparando el programa y tiene muy buena pinta”. Sobre qué mostrarán, avanzó: “Un Sing Show es un programa que tiene parte de entretenimiento, tiene entrevistas, pero la música va a estar muy presente, vamos a tener canciones de producción propia y vamos a hacer videoclips. Estoy feliz de que Movistar Plus+ me haya dejado hacer este programa.”

“En el programa tenemos tres colaboradores que son grandes humoristas y grandes amigos, Lala Chus, Fran Pati y Miguel Maldonado. Soy partidaria de que al igual que hicieron conmigo, que me dieron la oportunidad de poder trabajar, de hacer mi comedia y mi humor y demostrar lo que yo era como cómica, también hay que creer en la gente y yo creo mucho en estas tres personas”, dijo la presentadora para introducir a sus tres colaboradores.

ASÍ ES la nena TIENE SU PROPIO PROGRAMA!!!! 💋 El 1 de marzo a las 22:30h., estreno @showriano en @cero de @MovistarPlus 🕺🏼 No prometo nada más que risas, perreo innecesario y buscar excusas para cantar cada vez que pueda! #Showriano pic.twitter.com/Xifmj1IXGH — Eva Soriano (@EvaSoriano90) 15 de febrero de 2023

Así será 'Showriano'

En su nota de prensa, Movistar Plus+ explica cómo será su nueva apuesta de entretenimiento. Cada semana, en un plató convertido en discoteca, la show-woman recibirá a dos personajes conocidos, aunque no sabrá la identidad de uno de ellos y el único dato que tendrá es que, de alguna manera, están relacionados entre sí. La música vertebrará las dos entrevistas de los invitados: descubriremos cuáles son sus grupos favoritos, qué canción cantan en la ducha o si se ponen sonidos ASMR para conciliar el sueño.

Eva Soriano abrirá el programa con un monólogo muy ligado a la actualidad y contará con tres colaboradores que irán rotando semanalmente: Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati. Ellos serán los encargados de jugar para presentar al invitado misterioso. En la sección El buzón de Eva la cómica, acompañada por el pianista Mario Marzo, improvisará con el público y cada miércoles ella misma protagonizará una imperdible actuación musical.

“En Showriano, Eva Soriano demostrará que es una de las mejores monologuistas del país y que además sabe cantar muy bien. La música, el humor, la improvisación y el baile serán los ingredientes principales de este primer Sing Show hecho en España”, concluye la plataforma.