Muere el actor Brad William Henke, conocido por 'Orange is the New Black', a los 56 años

Brad William Henke, actor conocido por su participación en series como Orange Is the New Black y Perdidos, ha fallecido a los 56 años. Ha sido su representante, Sheree Cohen, representante de Henke, quien comunicó el deceso del actor, acaecido el 29 de noviembre mientras dormía.

Nacido el 10 de abril de 1966 en Columbus (Nebraska, Estados Unidos), Henke fue jugador de la liga americana de fútbol NFL, formando parte de equipos como los Denver Broncos. Tras varias lesiones en el tobillo que le hicieron pasar por quirófano en seis ocasiones, se retiró del fútbol profesional en 1994. Fue entonces cuando hizo su transición del mundo del deporte al de la interpretación.

Debutó en la gran pantalla en 1996 en la película Mi adorado amigo, y posteriormente participó en otros largometrajes como Space Jam, El asesinato de Richard Nixon, ...Y que le gusten los perros, En tierra de hombres, World Trade Center, Jobs, Corazones de acero o Múltiple.

Recientemente destacó en la nueva versión de 'The Stand'

En televisión, hay dos créditos fundamentales: por un lado, Perdidos, donde dio vida a Bram en seis episodios; y por otro, Orange Is the New Black, de la que fue presencia regular, con 26 episodios a sus espaldas en los que encarnó a Desi Piscatella.

Además, su filmografía incluye apariciones puntuales en otras producciones televisivas como Urgencias, Crossing Jordan, C.S.I., Dexter, Ley y orden, Mentes criminales, Grimm, Bones, The Office o Hawai 5.0. Sus últimas dos producciones fueron Manhunt: Unabomber y la nueva versión de The Stand de Stephen King. Los últimos proyectos de Henke datan de 2022, cuando participó en la película Block Party Juneteenth y en un capítulo de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales.