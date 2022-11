Muere Jason David Frank, recordado como el Power Ranger verde, a los 49 años

El actor Jason David Frank, conocido por dar vida al Power Ranger verde original en la exitosa franquicia de los noventa, ha muerto a los 49 años.

La noticia la ha confirmado el representante del intérprete en declaraciones a TMZ, donde ha pedido “respeto” y “privacidad” para la familia y amigos en tan complicado momento. “Él amaba mucho a su familia, amigos y fans y será alguien a quien realmente echaremos en falta”, ha lamentado.

Artista marcial mixto nacido en California, saltó a la fama por su papel de Tommy Oliver en la serie Mighty Morphin Power Rangers. En esa primera ficción participó en un total de 124 episodios, dando vida originalmente al héroe verde, y pasando a convertirse en el protagonista principal y líder del grupo como el White Ranger una vez se oficializó la salida de Austin St. John, el primer protagonista.

Continuó apareciendo en las siguientes ficciones de la franquicia, llegando a portar también el traje rojo. Su participación se extendió al cine, donde protagonizó hasta dos películas de los Power Rangers, y realizó un cameo en los últimos intentos por revivir la marca: la cinta de 2017 y el cortometraje Power Rangers: Legacy Wars, en 2018. También prestó su voz al personaje en diversos videojuegos.

Su muerte es la última y más triste noticia relacionada con una franquicia que en estos últimos años ha protagonizado titulares por sucesos y desgracias. El pasado mes de mayo, Austin St. John, el Power Ranger rojo, fue arrestado por fraude en las ayudas covid, mientras que Ricardo Medina Jr, que asumió el mismo rol en otras versiones, se declaró años antes culpable de asesinato.

Independientemente de las polémicas, se estaba preparando una reunión de los actores originales por el 30 aniversario de la serie.

Otros proyectos y película póstuma

Más allá de su experiencia en cine y televisión, Jason David Frank se convirtió en una personalidad dentro del mundo de las artes marciales, llegando a competir a nivel profesional en combates de MMA, y habiendo patentado su propio estilo, el Toso Kune Do. En este ámbito desarrolló una rivalidad con Jean-Claude Van Damme, que derivó con los años en un enfrentamiento público en una convención en México en la que Frank llegó a agarrar por el cuello al belga.

Al margen de esta faceta profesional, y de seguir con el legado de los Power Rangers por convenciones y apariciones en las distintas series de la franquicia, Frank protagoniza y produjo el que será su filme póstumo, The Legend of the White Dragon, dirigida por Aaron Schoenke. Flanquéndole, participan en la película Mark Dacascos, Mayling Ng (Escuadrón suicida), David Ramsey (Arrow) y Michael Madsen.