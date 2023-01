Muere Lisa Loring, la primera actriz que interpretó a Miércoles Addams, a los 64 años

La actriz Lisa Loring, conocida por interpretar a Miércoles en la serie original de La Familia Addams, ha fallecido este fin de semana a los 64 años de edad. La intérprete no ha podido recuperarse del derrame cerebral que sufrió solo unos días antes, tal y como ha informado Laurie Jacobson, una amiga cercana de la artista, a través de un post de Facebook.

En él explica cómo fueron los últimos días de la actriz, en los que la asistencia a la que estaba conectada no fue suficiente para mantenerla con vida. “Con gran tristeza informo de la muerte de nuestra amiga Lisa Loring. Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la alta presión arterial. Ha estado con soporte vital durante 3 días. Ayer su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y anoche falleció”, indica la publicación.

“Formará parte del tejido de la cultura pop y de nuestros corazones siempre como Miércoles Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor que permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. Descansa en paz, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida”, se despide Jacobson.

Con tan solo seis años, Lisa Loring dio vida a su icónico personaje durante los dos años que la serie de ABC estuvo en antena (1964-1966). La Familia Addams, que llegó a los 64 episodios, fue la primera adaptación en acción real de los personajes creados por Charles Addams, por lo que Loring se convirtió en la primera Miércoles Addams del mundo audiovisual. En 1977, la actriz regresó al rol para el especial Halloween with the New Addams Family.

Loring, una inspiración para el baile de Jenna Ortega

Al margen de La Familia Addams, Loring tuvo una carrera discreta en el mundo del cine, limitándose a pequeños papeles secundarios en proyectos de bajo presupuesto. Su último trabajo fue en 2015 en la película Doctor Spine. Sin embargo, tras el estreno de Miércoles en Netflix el pasado mes de diciembre, se había rumoreado su posible participación en la segunda temporada a modo cameo al igual que ha hecho Christina Ricci, la Miércoles de las películas de los años 90, interpretando a la profesora Marilyn Thornhill en esta nueva versión encabezada por Jenna Ortega.

Cabe recordar, a todo esto, que el trabajo de Lisa Loring fue una inspiración para la propia Ortega a la hora de construir y realizar el baile viral de la serie. “Gracias a Siouxsie Sioux, Rich Man's Frug de Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant y material de archivo de góticos bailando en clubes en los años 80. Me ayudó en esto”, reconoció hace un par de meses la joven actriz sobre los referentes en los que se había fijado para construir la coreografía.

De hecho, circulan vídeos por Internet que comparan algunos de los pasos de su baile con los que Loring hizo en los sesenta interpretando a la primera Miércoles Addams.