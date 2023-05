Muere Ray Stevenson, protagonista de 'Roma', 'Dexter' y 'The Punisher' de cine, a los 58 años

El actor Ray Stevenson, reconocido actor de registro particularmente conocido por su papel protagonista en la serie Roma y por haber encarnado a The Punisher en la gran pantalla, ha fallecido a los 58 años.

El irlandés se encontraba en Isquia, Italia, donde acababa de comenzar el rodaje del filme de acción Cassino in Ischia, que él protagonizaba, tal y como recoge The Wrap. Si bien las causas de la muerte no han trascendido, los principales medios italianos explican que durante una de sus primeras jornadas de grabación Stevenson comenzó a sentirse indispuesto y tuvo que ser trasladado al hospital Rizzolla, donde habría fallecido días después.

'Roma' y 'The Punisher', las grandes picas de su carrera

Stevenson hubiera cumplido 59 años este próximo día 25 de mayo. Tras graduarse en la Bristol Old Vic Theatre School, Stevenson comenzó a trabajar profesionalmente durante los años noventa, siendo especialmente prolífico en televisión en Reino Unido.

Sus primeros papeles destacados fueron en los filmes Extraña petición, de Paul Greengrass, y en El rey Arturo de Antoine Fuqua, si bien fue la serie Roma, creada por John Milius, William J. MacDonald y Bruno Heller para HBO, la que lo catapultó profesionalmente. En ella daba vida al centurión Tito Pullo, inspirado en Tito Pulón.

Otro de sus roles televisivos más recordados fueron el del mafioso ucraniano Isaak Sirko, uno de los villanos de la séptima temporada de Dexter; o el de Barbanegra en Black Sails. Igualmente, tuvo arcos en Vikings, Reef Break y en la última adaptación televisiva de Das Boot.

En cine, destacó como Frank Castle, más conocido como El Castigador, en la tercera película en torno al personaje de cómic, Punisher 2: Zona de guerra, dirigida por Lexi Alexander, tomando el relevo de Thomas Jane. Luego también estaría involucrado en el homogeneizado Universo Marvel, con el personaje de Volstagg en Thor y secuelas; en la versión de Los tres mosqueteros de Paul WS Anderson, en GI Joe: Retaliation. Todo ello sin olvidar filmes como Matar al irlandés, Los otros dos o la coproducción española La piel fría.

Ya había grabado 'Ahsoka' para Disney+

Recientemente ejerció como el villano occidental de la aclamada cinta india RRR, y ejerció como mentor de Scott Adkins en otra adaptación de cómic, Accident Man y su secuela Accident Man: De vacaciones, estrenada recientemente en plataformas en España. Asimismo, ha dejado ya grabada su intervención en Ahsoka, la nueva iteración del universo de La guerra de las galaxias para Disney+. De hecho, en abril participó en la Star Wars Celebration Europe 2023 para avanzar detalles de su personaje en la ficción.