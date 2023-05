Nacho Cano habló de la verdadera relación con su hermano, con Penélope Cruz y del “shock” de Ana Torroja por Mecano

Tras la entrevista a Jesulín de Ubrique, el segundo invitado de la temporada de Mi casa es la tuya fue Nacho Cano. El que fuera componente de uno de los grupos de música más famosos de España, Mecano, se sientó con Bertín Osborne para reflexionar sobre su carrera y su vida personal.

Entre otras cosas, el pequeño de los Cano habló de su relación con su hermano José María Cano, de cómo empezaron a componer, de cómo conocieron a Ana Torroja y de cómo tomaron la decisión de separar al grupo.

Pero también analizó otros pasajes vitales como la movida madrileña, el descubrimiento de talentos como el de Penélope Cruz y hasta el secreto del éxito musical.

El origen de 'Mecano', primeras canciones y la llegada de Ana Torroja

Nacho sorprendió a Bertín al explicarle que con 12 años ya sabía que quería dedicarse a la música: “'Hoy no me puedo levantar' lo saqué en COU, lo llevé al colegio. Ensayábamos con 12 años. Ana [Torroja] vivía en unas calles más arriba, y era la novieta de juventud de Jose. Tenia una personalidad muy timidilla y hacía algunas voces. Vimos que cantaba mejor que nosotros y así empezó Mecano”.

Preguntado por el nombre del grupo: “Se le ocurrió al director artístico de CBS, como nos llamábamos Cano, pues lo propuso y la verdad es que dio en el clavo”, desveló.

Sobre la relación con su hermano, dejó entrever que había sido difícil: “Al principo yo hacía la música y él la letra. Pero siempre tenía que ir detrás de él. Hasta que un día me cansé y dije que las hacía yo. No se me ocurría nada, y según me levanté, lo primero que se me ocurrió tras el cebollón fue 'Hoy no me puedo levantar' y me salió toda seguida. Fue la primera canción que he hecho en mi vida. La fama del grupo hizo que nos complicara nuestra relación de hermanos”.

Reflexionó sobre el secreto del éxito del grupo: “Seguramente fue conectar. También decir cosas que no se habían dicho hasta entonces en la música, tocábamos sueños, situaciones, hacíamos minipelículas, y la fortuna de ser dos compositores. Cada uno hacía música y letra de cada canción”.

La separación de Mecano y ¿posible regreso?

Recordó cómo se fue diluyendo todo tras haber hecho historia: “En el año 92 fue el último concierto de Mecano, nadie pensó que nos habíamos separado. Poco a poco fuimos haciendo nuestros proyectos hasta que un día mi hermano dijo que nos separábamos. Fue un shock en general pero sobre todo para Ana porque se quedó sin las canciones. Tuvo que replantearse todo”.

Bertín quiso saber cuál era el tema al que más cariño le tiene: “Creo que siempre será 'Hoy no me puedo levantar', y vamos a abrir un hotel llamado así. Y de las de Jose la de 'Me cuesta tanto olvidarte',creo que es la más redonda”.

El presentador también lanzó la pregunta que siempre persigue a Nacho: “¿Algún día volverá Mecano?” y el músico lo tuvo claro. “No creo que vuelva. La vida de cada uno ya es muy distinta. Aquello fue lo que fue en un contexto que era el que era. Quedó muy bien en el sentido musical y ese es el recuerdo que queremos que quede en la gente. Eso es lo que nunca se irá, pero no volveremos a juntarnos los tres porque somos unos pesados”, bromeó.

Penélope y la 'Movida' madrileña

También hubo un hueco para recordar cómo vivió 'la Movida': “De mi primer grupo murieron todos. Se juntó que no teníamos información, que se había muerto Franco y estábamos deseando comernos todo. Apareció el Sida, fueron unos años de mucho traqueteo pero con festivales sin fín. Con 23 años me dio un ataque y cambió todo. Probé de todo pero desde entonces bebo cuando salgo y eso pero no me drogo. Mis años intensos fueron pocos, esa fue mi suerte”.

Recordó cómo conoció a Penélope en 1989 cuando ella aún era menor de edad: “Hicimos un casting de chicas jóvenes que empezaban y apareció Penélope. Se sentó delante mío y le dije, no sé por qué, ni cómo, ni cuándo pero 'vas a ser la actriz más importante del mundo'. Hizo el vídeo de 'La fuerza del destino', y ese álbum fue el que estuvo más semanas de número 1 de la historia. Durante casi 7 o 8 meses la gente veía a Penélope todos los sábados en el videoclip”.

La actriz marcó una etapa importante de la vida del compositor: “Ella tendría 14 o 15 años. Salí con ella cuando se hizo mayor de edad. Ella venía de una familia muy humilde, de Alcobendas, aprendió inglés cuando fuimos a Nueva York. Tiene un meritazo, es un ejemplo. A base de esfuerzo y talento llegó a lo más grande. Estuvimos como 6 años juntos. Yo le tengo mucho cariño y admiración”.

Pero no solo la descubrió a ella: “Yo de algo que estoy orgulloso en mi carrera es de darle la oportunidad a mucha gente que me dieron a mí. Algunos lo han aprovechado como Penélope. Ver el potencial en el otro y hacerle sentir que lo puede conseguir es grandioso”.