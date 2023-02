Nagore se despidió de 'Pesadilla en El Paraíso' 2 con palabras para Sandra Barneda y Lara Álvarez

La sexta gala de Pesadilla en El Paraíso 2 contuvo un ingrediente de emoción extra en Telecinco porque era la última con la granja-escuela de Jimena de la Frontera abierta. Carlos Sobera y Nagore Robles lo sabían y por ello conectaron de una forma algo distinta de lo habitual:

Telecinco ya tiene fecha para cerrar la granja y la final de 'Pesadilla en El Paraíso', y suprime su access

Más

“¿No te da pena cerrar el paraíso?”, preguntaba el presentador y ella respondía: “Tengo un bajón que estoy todo el rato haciendo la falsa”, confesaba con una sonrisa. “Estoy muy tristona, no quiero que esto se acabe jamás”, aseguró.

Y es que, como ya adelantamos en exclusiva, la localización gaditana tiene compromisos adquiridos desde marzo, por lo que cadena y productora se han visto obligados a cerrarla cuanto antes. Así, la entrega de este jueves fue la última en la que participaba Nagore y eso se desprendía en todas sus palabras: “Hoy será una noche que permanecerá en el recuerdo de todos para siempre”.

Sobre la 1 de la madrugada, la presentadora hizo entrar al Consejo a Antonio, el guardés para hacer balance de los concursantes de esta edición y despedirse de él. Y seguidamente le cantaron el “cumpleaños feliz” ya que justo coincidía con su nueva vuelta al sol. “Quiero que sepas de parte de todo el equipo que ha sido un verdadero placer y honor trabajar a tu lado. Gracias en mayúsculas por todo”, decía Sobera.

Le pusieron un vídeo recopilatorio de sus mejores momentos en el reality y al darle la palabra, Nagore tragaba saliba: “Estoy súper emocionada. Agradecísima a todo el equipo, a esta oportundiad, a los chicos que me lo han puesto muy fácil. Celebrar aquí mis 40 es una pasada, nadie los celebra en directo con una pedazo de gala, estoy súper contenta”, admitió.

Para acabar, Sobera conectó por última vez con el Paraíso para echar la llave. Y Nagore así lo hacía: “Nos hemos divertido muchísimo pero hoy suena música de despedida. Todo en la vida tiene un final y hoy escribimos este. Si algo hemos aprendido aquí es que cuando una puerta se cierra, se abre un recuerdo, porque eso siempre estará vivo dentro de nosotros”.

Se dirigió a los concursantes: “Os quiero dar las gracias a vosotros que sois los verdaderos protagonistas de esta aventura. Gracias por vuestra valentía, generosidad y lucha. Ha sido un atuéntico lujo presentar este programa a vuestro lado”.

Y acabó con unas palabras para el equipo, Sobera, Sandra Barneda y hasta para Lara Álvarez: “Mi sentimiento de absoluto agradecimiento, desde que me ofrecieron esta experiencia no dudé ni un segundo en sumarme a este equipo. Ha sido un verdadero regalo pasar cada día junto a ellos. He sentido el cariño, la confianza, el compañerismo de todos. Por parte de la cadena, de Sandra y de ti [Sobera]. Desde el primer día me habéis sostenido aportado confianza en mí misma, grandes lecciones de compañerismo. Ha sido una auténtico privilegio vivir este programa a vuestro lado, dos profesionales en los que confío muchísimo y también en Lara”, zanjaba con una sonrisa y mucha emoción.