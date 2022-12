Nagore Robles critica con dureza las actitudes de Manuel: “Deja de hacer cosas que ya no tienen gracia”

El debate de Pesadilla en El Paraíso recibió este domingo a Manuel González, el último expulsado del reality que perdió su duelo contra Bea el pasado 1 de diciembre. En su paso por el plató, el concursante tuvo que hacer frente a su concurso, a su reencuentro con Danna Ponce, y a las críticas de algunos de los colaboradores, como las de Nagore Robles.

Carlos Sobera fue el encargado de recibir al expulsado en plató, que se sentó en su silla, y empezó a saldar cuentas pendientes, entre ellas las de Danna. El gaditano explicó que no llegó a enamorarse: “Enamorarme no, pero los primeros días con ella sentía cosas y la chavala me gustaba de verdad”.

A la pregunta del presentador de si había algo de lo que se arrepintiera, Manu explicó que ya había pedido perdón a Danna y a su novio por relatar algunas intimidades que tuvieron lugar en el concurso: “Si alguien se ha sentido mal con algún comentario mío, lo siento mucho. A veces la cago hablando, pido perdón, soy el primero que lo hace”.

“Lo conté porque me salió en el momento”, relató, y añadió: “Yo creo que si hubiera sido una conversación entre dos chavalas, o entre un grupo de amigas, no se le hubiera dado tanto bombo, pero como lo cuenta un chaval, pues dices: 'uh, que malamente está visto', y después queremos igualdad para todo el mundo”.

La reacción de Nagore Robles

En ese momento, Nagore Robles no dudó en intervenir: “No, tú no empieces aquí a dar lecciones de feminismo porque no tienes ni idea”, y prosiguió: “Yo también considero que no eres un mal tío, ni mucho menos, pero esto de que yo voy a seguir haciendo lo mismo año tras año, edición tras edición, programa tras programa...”.

La colaboradora, y futura presentadora de la segunda edición del reality, terminó por añadir: “Con seguir haciendo lo mismo reality tras reality y luego venir aquí y decir: 'oye, si alguien se ha sentido ofendido, perdón'. No, empieza a cambiar, y a dejar de hacer ciertas cosas para no tener por qué pedir perdón. Porque esto de 'no vales un duro', de tener que ir diciendo lo que has hecho debajo de unas sábanas, y luego decir: 'Ay, mira, perdón', pero la próxima vez seguirás haciendo lo mismo”, le explicó Nagore.

“O empiezas a cambiar ciertas actitudes, o seguirás siendo exactamente el mismo, que ya no tiene ninguna gracia”, concluyó la colaboradora, arrancando los aplausos del público allí presente. El gaditano trató de justificarse: “Dices que hago lo mismo en todos los lados, quizás es porque Manuel es así”, y repitió que se equivocará mil veces, y pedirá perdón mil y una.

Sin embargo, a la colaboradora no le fue suficiente esa justificación: “Intenta evolucionar, hijo mío”, y le terminó diciendo: “Deja de hacer ese tipo de cosas que ya no tienen gracia, Manuel”.