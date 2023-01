Nagore Robles desvela cómo se siente al trabajar con Sandra Barneda en 'Pesadilla en El Paraíso': “Es una situación peculiar”

Ya han pasado diez días desde el estreno de Pesadilla en El Paraíso 2, y Nagore Robles ha aprovechado el momento para comentar cómo está viviendo esta nueva aventura a nivel personal y profesional. Nueva porque, a diferencia de lo que hecho en otros realities de Telecinco, aquí no está ejerciendo como colaboradora, sino como presentadora desde la granja de Jimena de la Frontera. Y aunque reconoce que ser tertuliana “es más fácil” porque lleva más de una década haciéndolo, se muestra feliz por esta “oportunidad” que le ha brindado Mediaset.

“Es uno de los mejores regalos que me podían haber hecho profesionalmente. Trabajar desde aquí está siendo una maravilla. Estoy disfrutándolo tanto que me va a costar marcharme. ¡Viva Andalucía!”, ha dicho la vasca en una ronda de preguntas con sus seguidores de Instagram, la cual ha recogido Telecinco en su web.

En ella, Nagore asegura que le cuesta “muchísimo” no sacar su vena de colaboradora y guardarse sus opiniones de los concursantes, a los que no quiere influenciar “ni modificar su comportamiento”, aunque “a veces se me escapa la lengua”.

Por supuesto, los seguidores de Nagore le han hecho la gran pregunta: ¿cómo se siente compartiendo programa y conexiones en directo con su ex, Sandra Barneda? Y ella no ha tenido problema alguna en responder. “Reconozco que es una situación peculiar, pero me suelen pasar ese tipo de situaciones en mi vida”, asegura la ex 'gran hermana'.

“A nivel personal, me hizo mucha ilusión saludar a Sandra desde el plató de Pesadilla en El Paraíso y, a nivel profesional, estoy encantada. Creo que es una presentadora en la que puedo apoyarme en mis comienzos para hacerlo lo mejor posible. Tanto ella como Carlos [Sobera] son súper generosos, nobles y protectores; y eso es fantástico. Me siento súper afortunada”, añade Nagore a modo de conclusión.