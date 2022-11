Nagore Robles pide que Bea Retamal sea la próxima expulsada de 'Pesadilla en El Paraíso'

El debate de Pesadilla en El Paraíso este domingo fue el encargado de mostrar una nueva discusión entre dos concursantes de la granja, Bea Retamal e Israel Arroyo. Un comportamiento que Nagore Robles criticó con dureza, expresando que la valenciana debía ser la próxima expulsada del concurso al estar esta semana en la cuerda floja junto con Manuel.

'Pesadilla en El Paraíso' respondió a "la gran duda" de Danna Ponce y ¿desveló la fecha de fin del reality?

Saber más

“Sois gente tan mala y tan podrida que ni en este momento tan bonito os quedáis tranquilos ninguno de los dos”, dijo Arroyo a Bea, que no dudó en responder: “Eres el gracioso de cinco minutos”. Tras ello, los dos compañeros de reality se enzarzaron, y el vidente acabó por llamar “guarra” a la valenciana, diciéndole: “¿Por qué no te lavas un poquito la boca? Apestas”.

Esta aprovechó el comentario para atacar directamente al canario, y dijo que apestaba “la mierda que no tiras dentro de donde tiene que cagar”. Esta acusación terminó de elevar las tensiones en el recinto, lo que supuso unas constantes provocaciones de Bea cantando y gritando al oído de su compañero.

A lo que se le sumó que la concursante reconoció que la acusación no era nada más que una suposición suya: “Se han dedicado a lo de siempre, cagar fuera y pienso que el que caga fuera es Israel”. El comportamiento de la valenciana fue recriminado por sus compañeros de concurso, y también desde el plató, en particular por Nagore Robles, que se enfrentó a los alegatos de la madre de Bea.

Enfrentamiento en plató

“Me gusta más que cante a que chille o se desquicie. Prefiero que le cante a que le chille. No ha hecho nada malo, le estaba cantando”, comentó tras el vídeo la madre de la concursante, Yolanda, que se reía cada vez que su hija entonaba una canción gritando.

“Bea ya lleva muchos años en televisión, y creo que no tiene que copiar a nadie. A mí me daría vergüenza honestamente ver ese comportamiento, no entiendo por qué te hace gracia”, le dijo Nagore tratando de recriminar el comportamiento de Bea, y la posterior defensa de su madre.

“No me hace gracia, pero prefiero verla cantando que chillando”, respondió Yolanda, a lo que la colaboradora le cortó con un: “Sí, ya te acabamos de oír”, y prosiguió con su opinión: “A mí me daría vergüenza verlo”.

Pero Yolanda la volvió a interrumpir: “A ti es que te da vergüenza todo”, a lo que Nagore respondió: “No, todo no, el comportamiento de tu hija, sí”. “Sí, sobre todo el de ella”, añadió Yolanda. Tras ello, la vizcaína trató de continuar: “Me acuerdo de cuando decíamos de Ana que justificaba absolutamente cualquier situación de su hijo, y lo que tú estás haciendo es muchísimo peor”.

“Lo que hace es provocar, intenta que los demás no solo se desquicien, sino que pasen los límites. Porque a mí que se me ponga una persona a gritar a diez centímetros de esa forma, y que te esté todo el rato machacando, y diciendo que si en el baño, que si en lo otro... me parece demasiado heavy”, añadió Nagore que concluyó con un firme “Bea, a la calle”.