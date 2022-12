Así es la Navidad de Mediaset, con nueva pareja de galas, colaboradores en Campanadas y Diego Losada rockstar

Mediaset España ha desgranado la programación completa para la Navidad en todos sus canales. Una programación que sigue fiel a los contenidos habituales: con galas musicales para Nochebuena y Nochevieja, ediciones especiales acordes a estas fechas de sus principales programas y estrenos de cine y ficción.

Mariló Montero y Risto Mejide ya tienen lugar para dar "las campanadas más diferentes" de Mediaset

Todo ello, claro, sin olvidar del gran evento que serán las Campanadas de fin de año, con Risto Mejide y Mariló Montero. La pareja, debutante en estas lides, acompañarán a los espectadores de Telecinco y Cuatro desde el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, municipio madrileño que ha sido proclamado 1ª Capital Europea de la Navidad, y cuyas fiestas han sido declaradas de Interés Turístico “por su calidad, originalidad y acervo cultural”. Antonio Castelo y Virginia Riezu, ambos colaboradores de Todo es mentira, acompañarán a los presentadores en esta retransmisión, informa Mediaset en una nota.

Galas en Nochebuena y Nochevieja con Jesús Vázquez y Verónica Dulanto

Jesús Vázquez y Verónica Dulanto presentarán las galas ¡Viva la Fiesta!, que Telecinco emitirá las noches del 24 y 31 de diciembre y que contarán con las actuaciones musicales de diversos artistas.

¡Viva la Fiesta en Nochebuena! reunirá en su cártel a Juan Magán, Ana Mena, Beret, Yotuel, Dani Fernández, Blas Cantó, Camela, Ruth Lorenzo, Abraham Mateo, Merche, Adexe y Nau, Nancys Rubias, Fangoria, Andy y Lucas, Pastora Soler, Álex Ubago, Edurne, Manu Tenorio, Melody, David de María, Sofía Ellar y Carlos Baute, en una gala en la que también intervendrán rostros de Mediaset España como Diego Losada, y su banda Durden, y María Verdoy, que interpretará con Germán González el mítico tema de Los Ronaldos No puedo vivir sin ti.

En ¡Viva la Fiesta en Nochevieja! se subirán al escenario Álvaro de Luna, Nyno Vargas, José Mercé, Café Quijano, Indigo, Diana Navarro, Conchita, Azúcar Moreno, Medina Azahara, Abraham Mateo y Lérica, La La Love You, Henry Méndez y Nena Daconte, entre otros artistas, así como el cómico y creador digital Jorge Cremades. Además, las galas navideñas incluirán las actuaciones de varios artistas que han participado en Got Talent España, como la ventrílocua Celia Muñoz, ganadora de la sexta edición y finalista de la última temporada de America’s Got Talent, los magos Kevin Micoud y Jordi Caps y los bailarines Dakota et Nadia.

La Navidad en el resto de programas

La Navidad arranca en El programa de Ana Rosa el próximo día 22 de diciembre con especial atención al tradicional sorteo extraordinario de la Lotería Nacional desde el Teatro Real de Madrid y los reporteros del programa desplazados por toda la geografía española para recoger los testimonios de los afortunados en el sorteo. Además, el programa se hará eco de las tradiciones de estas fiestas, ofrecerá consejos de consumo para ahorrar en las compras y menús para Nochebuena y Navidad, sin dejar al margen la agenda política y la actualidad.

Ya es mediodía, por su parte, abordará en su sección de actualidad diversos aspectos relacionados con los precios y el consumo en estas fechas, mientras que en la sección Fresh el programa mostrará cómo viven los famosos las festividades navideñas y contará también con invitados sorpresa.

Entrevistas a populares rostros de la televisión que hablarán de su trayectoria y de cómo afrontan 2023, reportajes especiales de temática navideña y la actualidad de la crónica social formarán parte de los contenidos de Socialité en estas fechas. Además, Yola Berrocal, reportera del programa, acometerá diversos retos, como aprender a preparar un roscón, lucir el vestido más comentado del año y escoger un outfit para dar las “campanadas” en el programa.

Fiesta celebrará sus primeras navidades con sus espectadores. El 24 de diciembre, el plató acogerá una divertida cena con Emma García y los colaboradores del programa y mostrará cómo van a celebrar los famosos esa noche tan especial. El 25 de diciembre, Carlos Baute actuará en el programa, que entregará los Premios Fiesta del Año. Para Nochevieja, el espacio efectuará un repaso a los acontecimientos de la actualidad social más destacados de 2022, mientras que el domingo 1 de enero arrancará con los propósitos para el año nuevo de los colaboradores del programa, entre otros contenidos.

El espíritu de la Navidad “invadirá” también los platós de Sálvame y de Mediafest Night Fever, que ofrecerá dos nuevas entregas en las que los participantes, además de entregarse una vez más sobre al escenario con sus actuaciones musicales, serán protagonistas de emocionantes sorpresas.

'La forma del agua', principal estreno de cine

Dos títulos de estreno encabezarán la oferta cinematográfica de Telecinco para estas Navidades. El primero es La forma del agua de Guillermo del Toro. Ganadora de cuatro Premios Oscar, es un drama romántico ambientado en la Guerra Fría sobre una joven limpiadora que trabaja en un laboratorio de alta seguridad y cuya vida cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado secreto.

Por otro lado, también destaca La llamada de lo salvaje, adaptación de la novela de Jack London protagonizada por Harrison Ford se pone en la piel de un californiano que se muda a Alaska, donde vivirá junto a su perro la mayor aventura de su vida durante la fiebre del oro.

Especiales de 'Todo es mentira' y en 'Cuatro al día'

El primero de los especiales de Todo es mentira que Risto Mejide y Mariló Montero conducirán en Cuatro el próximo viernes 23 de diciembre realizará un recorrido por los grandes protagonistas de 2022, personajes cuyas historias han formado parte del programa en los últimos 12 meses. Representantes políticos que han sido noticia y diferentes figuras relacionadas con la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética formarán parte del repaso que con su habitual tono desenfadado llevará a cabo el espacio.

Una semana después, el viernes 30 de diciembre, el formato pondrá el broche de oro al año recordando los grandes temas que han centrado la atención del programa, como el conflicto en Ucrania y sus consecuencias para Europa que Mejide abordó desde la frontera de Finlandia con Rusia; el fallecimiento de Isabel II; el cambio de líder en el Partido Popular; o el resultado de España en Eurovisión. Además, los colaboradores y cómicos del espacio ofrecerán sus consejos a los presentadores ante la retransmisión que ambos protagonizarán al día siguiente en las Campanadas de Fin de Año.

Cuatro al día y En boca de todos continuarán ofreciendo su análisis diario de la actualidad, en los que también tendrán cabida asuntos propios de la época navideña. Cuatro al día, en el que Mónica Sanz y Miquel Valls tomarán el relevo de Ana Terradillos durante la primera semana de enero, abordará asuntos relacionados con consumo, al hilo de las cenas y las compras de estas fiestas. También pondrá el foco sobre las estafas y ofertas falsas que proliferan durante estas fechas en las que se incrementa exponencialmente el gasto de los ciudadanos y ofrecerá consejos de seguridad de cara a las aglomeraciones típicas de los eventos multitudinarios, como las campanadas de fin de año, entre otras cuestiones.

La Nochevieja en 'First Dates'

El restaurante de First Dates se transformará la última noche del año en una auténtica discoteca para rendir homenaje al célebre local neoyorquino Studio 54. Diversión y pasión se darán la mano en una noche especial en la que Carlos Sobera, el staff del restaurante y los solteros que acudirán al programa en busca del amor se vestirán de fiesta y se sumergirán en la magia del dorado, los brillos, la música y el glamour para dar la bienvenida al nuevo año.

La música, piedra angular de la cartelera de Cuatro

Largometrajes con la música como protagonista formarán parte de la cartelera navideña de Cuatro, que acogerá emblemáticos títulos de cine musical: La ciudad de las estrellas (La La Land), drama romántico distinguido con 6 Premios Oscar en el que Emma Stone y Ryan Gosling encarnan a una joven aspirante a actriz y un pianista de jazz que se enamoran mientras sueñan con alcanzar la cima en sus carreras artísticas; y Yesterday, comedia romántica interpretada por Himesh Patel y Lily James que narra las vicisitudes de un músico que lucha por abrirse camino cuando descubre que es la única persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles.

Complejas investigaciones criminales y misiones de infiltración de alto riesgo ambientadas en la época navideña serán el eje de la programación de Energy, que ofrecerá entregas especiales navideñas de CSI Nueva York, Scorpion, Hawái 5.0, Mentes criminales y NCIS: Los Ángeles, que pondrán a prueba el talento y la capacidad resolutiva del supervisor forense Mac Taylor, del empresario Walter O’Brien, del líder de la unidad 5.0 Steve McGarrett y de las direcciones de la Oficina de Proyectos Especiales de Los Ángeles y la brigada élite de perfiladores del FBI; y maratones de CSI Las Vegas y CSI Nueva York.

Durante estas fechas, la temática navideña cobrará protagonismo en Factoría de Ficción con la emisión de entregas especiales de la comedia La que se avecina y del espacio de nostalgia televisiva ¡Toma salami! con Javier Capitán como voz en off.

Divinity se vestirá de estreno estas Navidades con el debut de La venganza de Iffet, serie que narra las vicisitudes de una joven mancillada por su novio que tratará de labrarse un futuro mientras jura vengarse de quienes la hirieron. Deniz Çakır y el cotizado actor turco İbrahim Çelikkol encarnan al dúo estelar en este relato de amor, lucha contra la adversidad y resiliencia.

También se estrenarán nuevas temporadas de la adrenalítica ficción Chicago Fire y del make over de renovación e interiorismo Los salvacasas. Además, el canal femenino ofrecerá diversos eventos cinematográficos: el día de Navidad, Levy Xmas, evento protagonizado por el actor William Levy que incluye South Beach Love y La espada sagrada, filmes de estreno interpretados por él; We Love NYork en Año Nuevo, con la emisión de los filmes Tentación en Manhattan, Sexo en Nueva York y Otoño en Nueva York; y Sissi, que acogerá los tres títulos de la icónica saga protagonizada por Romy Schneider: Sissi, Sissi emperatriz y El destino de Sissi.

Unas “Navidades de cine” aguardarán a los espectadores de Be Mad, que contará con una escogida oferta cinematográfica, integrada por icónicos títulos de cine familiar como Los Goonies, Gremlins 2, Los Borrowers y las sagas de Los visitantes y de Babe, el cerdito valiente; largometrajes navideños como Santa Claus, el film, protagonizada por los nominados al Oscar Dudley Moore y John Lithgow; una selección de cine clásico con películas como El hombre que pudo reinar y las oscarizadas El puente sobre el río Kwai y Los cañones de Navarone; éxitos de taquilla como el doblemente oscarizado Moulin Rouge, musical protagonizado por Zsa Zsa Gabor; y los eventos Mad Mad West, que incluye emblemáticos títulos de western como Dos cabalgan juntos, La gran prueba, La conspiración del silencio, Fiebre de venganza, El hombre de Laramie, Jubal, Llegaron a Cordura, Mayor Dundee, Hombres violentos y Los profesionales, y ¡Vaya des-mad-re! con la emisión de La vida de Brian.

Boing celebrará estas festividades con un amplio abanico de contenidos navideños: cuatro entregas especiales de La casa de los retos, el concurso de producción propia más visto en la historia del canal, que arrancan el lunes 19 de diciembre; un maratón de capítulos de temática navideña de sus series más emblemáticas el fin de semana de Nochebuena; el estreno de nuevos episodios de Ninjago; y en Nochevieja, una gran fiesta con una selección de sus 10 series más top, en la que solo una se alzará como la ganadora de 2022.