Neox anuncia las cuatro series que suma a su catálogo y desvela su nueva imagen

Neox, el canal temático del grupo Atresmedia, estrenará nueva imagen desde este próximo lunes 17 de abril. Junto a la renovación visual, la cadena potencia su oferta de contenidos sumando series para ampliar su catálogo de ficciones internacionales.

Desde ese día, Neox irá desplegando sus cuatro adquisiciones: El joven Sheldon (spin-off de The Big Bang Theory, que ya emite la cadena), The Equalizer (la primera en aterrizar, el mismo lunes 17), 911-Lone Star y Transplant. Junto a esos títulos, seguirá ofreciendo capítulos de tres de las series estadounidenses más vistas y longevas de los últimos tiempos: Chicago P.D., NCIS y S.W.A.T.. Las novedades se suman a otras ficciones que han formado la identidad del canal, como Friends, la mencionada The Big Bang Theory, Modern family, Dos hombres y medio y Los Simpson.

El cine, otro de los pilares esenciales de la parrilla de Neox, también se verá reforzado con nuevos títulos para su contenedor 'Cinematrix'. La cadena hará eventos de programación con sagas o actores míticos a partir de la semana que viene. Será con la emisión de la saga completa de Torrente, coincidiendo con el 25º aniversario desde que se estrenó el primer éxito dirigido y protagonizado por Santiago Segura. Así, el prime time del jueves 20 acogerá la emisión de ‘Torrente 2: Misión en Marbella’ y, a continuación ‘Torrente: el brazo tonto de la ley’. En las sucesivas noches de viernes, sábado y domingo llegarán ‘Torrente 3: el protector’, ‘Torrente 4: Lethal Crisis’ y ‘Torrente 5: operación Eurovegas’.

Neox también ofrecerá eventos especiales ofreciendo para el cine con la trilogía de El Señor de los Anillos, las aventuras de Indiana Jones, las peripecias de Padre no hay más que uno, la magia de la saga completa de Harry Potter o la ciencia ficción de la trilogía de Regreso al Futuro.

“Misma esencia, más dinamismo”: su nueva imagen

En una nota de prensa para anunciar estos cambios, Atresmedia explica que la nueva imagen de Neox, diseñada por el área de Imagen y Creatividad del grupo, mantiene “intacta la esencia del canal, dinamizando las posibilidades visuales y de comunicación de sus contenidos”. El grupo explica su decisión, y comparte el nuevo logo:

“Desde su nacimiento, la identidad visual de Neox ha tenido como principal objetivo alinearse con los valores de marca del canal y ser coherente con sus contenidos, convirtiéndolo en un canal reconocible y diferenciado del resto de la oferta temática televisiva. En base a esta premisa, la actualización de su identidad debía seguir los elementos claves impresos en su ADN que tanto posicionan al canal como son su tipografía, paleta de color y, en especial, su carácter desenfadado. Por ello, el objetivo fundamental de su rediseño era mantener estos valores de marca.

En el nuevo logotipo está el Neox de siempre, pero con un simple salto de línea, ofreciendo un nuevo discurso visual y carácter, para presentar una identidad actualizada sin perder sus atributos. Asimismo, el nuevo diseño, más compacto en pantalla, ofrece nuevas posibilidades en el desarrollo de piezas visuales derivadas, abriendo un nuevo mundo a la hora de comunicar la marca y sus contenidos.

En este sentido, el rediseño de la marca también ofrece una actualización en su discurso visual, con nuevos elementos de identidad que refuerzan la personalidad del canal, reflejando diferentes estados de ánimo: puede ser gamberro, divertido, estar enfadado... En el diseño de continuidad y promociones se ha potenciado la identidad de los contenidos usando siempre sus títulos, pero arropados con la impronta y dinamismo de Neox.

Por último, la paleta de color se mantiene con pequeños ajustes cromáticos que permiten realzar los contenidos de promoción del canal“.