Netflix rescata 'En el nombre de ellas', la docuserie sobre Kote Cabezudo, tras abortar Disney+ su estreno

En el nombre de ellas pone fin a la incertidumbre en torno a su estreno. La docuserie producida por Señor Mono en torno al escándalo de abusos sexuales por el que el fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, condenado a 28 años de prisión, verá finalmente la luz en España tras haberse abortado su estreno en Disney+.

'Machos alfa' comienza el rodaje de su temporada 2 en Netflix, que ya tiene localizaciones y número de capítulos

Más

Será Netflix la que estrene esta producción, tal y como ha anunciado la productora en un comunicado publicado en redes sociales. El anuncio ha tenido lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: “Si había algo que nos hacía especial ilusión hoy es poder gritar que esta historia al final se podrá ver en una gran plataforma”.

Dan gracias a Netflix por “darnos la voz que nos quitaron”

El comunicado que comparte la compañía liderada por Iñigo Pérez Tabernero está firmado por ocho de las denunciantes del fotógrafo donostiarra. “Esperamos que a través de nuestra historia, muchas personas puedan sentir la fuerza para romper su silencio. Que sirva para que los profesionales de todos los ámbitos tomen conciencia de lo que supone este tipo de hechos traumáticos para las víctimas, y que la sociedad empiece a verbalizar esta cruel realidad silenciada”.

El texto incluye un agradecimiento expreso a Señor Mono, “que nos prometió no parar hasta conseguir que se diera a conocer nuestra historia, y así ha sido”; y se extiende a Netflix, por haber decidido “darnos la voz que un día nos quitaron”.

Si había algo que nos hacía especial ilusión hoy, #8deMarzo es poder GRITAR que esta historia al final se podrá ver en una gran plataforma.



Nuestro inmenso agradecimiento a @NetflixES, por tener un equipo valiente y comprometido.



Gracias por darle voz a #ELLAS.#KoteCabezudo pic.twitter.com/mlzzFWEVMw — SEÑOR MONO | A Newcom Company (@srmonoprod) 8 de marzo de 2023

Disney+ llegó a poner fecha de estreno, antes de echarse atrás

Se refieren con estas últimas palabras a lo ocurrido con Disney+, que adquirió en 2021 los derechos para emitir en España esta producción, de la que verTele avanzó todos los detalles. Compuesta por cuatro entregas, y con dirección de Eduardo Mendoza, En el nombre de ellas abordaría el caso en torno a Cabezudo, acusado y condenado por múltiples delitos de agresión sexual, abuso sexual, elaboración y difusión de pornografía infantil y delito de estafa. Los hechos abarcan casi 20 años y la investigación contra él arrancó en 2013, con 17 víctimas.

El proceso, particularmente complejo por sus ramificaciones, se vio alargado por los retrasos en el juicio, que acabó celebrándose entre el 7 de marzo y 13 de abril de 2022. A finales de junio, la Audiencia de Guipúzcoa le condenó a 28 años y dos meses de cárcel, así como a indemnizar con 116.000 euros a las víctimas. El Tribunal Supremo de Justicia reafirmó la sentencia el pasado 27 de febrero, desestimando el recurso de casación interpuesto por el condenado a la sentencia previa.

Tal y como precisamos en su momento, no se trataba de una producción exclusivamente destinada para Disney+, sino que la compraron para su emisión en España. La plataforma llegó a fijar su estreno para el 23 de noviembre de 2022, y difundieron un tráiler y póster oficial. Además, se dio a conocer que Mónica Naranjo se encargaba del tema de cabecera.

No obstante, días antes del lanzamiento, y coincidiendo con el freno a las adquisiciones de series y películas españolas, desapareció toda mención al producto y no llegó estrenarse. Ahora, Netflix apuesta por el proyecto para engrosar sus contenidos de no ficción. Por el momento, no hay día fijado para su debut.