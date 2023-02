Nil Moliner mandó un mensaje al profesor que le llamó “desgraciado y que no serviría para la música”

Nil Moliner visitó por primera vez La Resistencia. El cantante confesó sus nervios ya que ve a diario el programa de Movistar+ y nunca pensó que podía estar como entrevistado.

Obsequió a todo el equipo con varios de los mejores regalos que se habían visto: etiquetas con las caras de cada uno de ellos y algunas de sus frases preferidas. De hecho, el músico tuvo un presente hasta para Sergio Bezos que subrayó que era la primera vez que se acordaban de él: “Ya soy libre”, exclamó y se marchó de su habitual asiento.

David Broncano no escondió su asombro por los logros profesionales de su invitado y le preguntaba por la forma de componer música. Momento en el que Moliner confesó lo siguiente: “Mis músicos se ríen de mí porque entiendo muy poco de lenguaje musical. Siempre me hacen bromas”, dijo riendo.

Y a continuación recordó un trauma de juventud: “Tuve muy mala suerte y un profesor me gritó, con 11 años, me dijo: 'Eres un desgraciado y no servirás nunca para la música' Y me fui llorando”, lamentó.

El presentador le animó a que mandara un mensaje de “rencor o conciliación” a ese profesor, ahora que ha llegado a tocar en el Palau Sant Jordi y en el WiZink Center. Y el artista aceptó: “Los profesores y profesoras tienen mucha influencia en los niños y niñas y hay que tener cuidado”.

Tras los aplausos, Broncano le hizo las dos míticas preguntas. Sobre el dinero en el banco respondió que tiene más de 100.000 euros y sobre las relaciones sexuales el último mes, contestó algo que pocos han confesado: “Aún no he estrenado 2023. ¡Mucho ánimo a esa gente como yo que no tiene sexo!”, bromeó.