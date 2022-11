“No vamos a Qatar” y “me alegra que Telecinco no lo emita”: La postura de Mediaset con el Mundial tras pujar por él

Ya ha llovido desde que verTele adelantó en febrero que RTVE se había hecho con los derechos en abierto del Mundial de Qatar 2022. Tanto, que la competición ha comenzado este mismo domingo 20 de noviembre, y ya da réditos a La 1 en audiencias. Pero la historia televisiva de este Mundial podría haber sido muy diferente.

El Mundial de Qatar dispara a TVE con su inauguración (20.2%) y primer partido (25.5%)

Como en toda subasta por derechos televisivos, hubo un ganador con la puja más alta (que en esta ocasión fue RTVE), pero también más ofertas. Y es que tanto Atresmedia como Mediaset también presentaron sus ofrecimientos para retransmitir el Mundial. Algo que el grupo de Fuencarral ya había hecho íntegramente en Rusia 2018. Sin embargo, esta vez la mejor oferta fue de RTVE (unos 35 millones a cambio de 19-20 partidos, como analizamos), y Mediaset se quedó sin él pese a intentar tenerlo.

El mismo día de la inauguración, poco después de la finalización del primer partido Catar-Ecuador, el programa Fiesta contó con Matías Prats para analizar el inicio del Mundial.

La charla del periodista deportivo con la presentadora Emma García sirvió para que éste anunciase la postura de la cadena respecto a la competición, pasando de intentar hacerse con sus derechos a no cubrirla in situ. Y es que, como respondió Prats: “No, nosotros no vamos a Qatar”, entre los aplausos del público en plató y los “enhorabuena” y “bravo” del resto de tertulianos.

A continuación, Prats valoró que les duele no estar “donde suceden las cosas”, ya que es lo que le gusta a cualquier periodista, “pero en esta ocasión no nos toca. (...) Este año nos quedamos en casa”. El periodista, por tanto, no entró a valorar el porqué de la decisión del grupo, si era por “sumarse al plantón” contra que la cita se celebre en un país que no respeta los derechos humanos (como sí escriben explícitamente en la web, “Mediaset se suma a este plantón”), o simplemente por abaratar costes de desplazamientos y dietas por no enviar periodistas.

Tras preguntar a Prats por el brazalete en apoyo al colectivo LGTBI que no llevará España, y por si realmente interesa el Mundial en Catar, Emma García también dio su opinión sobre la decisión de Mediaset de no enviar a ninguno de sus periodistas: “Yo me alegro de que esta cadena no emita este mundial”, dijo la presentadora, expresando su alegría porque no presentasen la puja más alta por los derechos.