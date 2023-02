“El que no quiera, que cambie”: Críticas a 'El Hormiguero' y Eduardo Navarrete por su exhibición de cirugía estética

“Eres un hombre que te has hecho a ti mismo”, dijo este miércoles Pablo Motos a Eduardo Navarrete durante la charla que ambos mantuvieron en el plató de El Hormiguero. “Hombre, ya te lo digo yo: a base de bolsillo y de bisturí”, respondió entre risas el diseñador de moda y exconcursante de Maestros de la costura para dar pie al contenido que marcó los siguientes minutos de la entrevista: la larga lista de operaciones estéticas del modisto.

Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' la llamada del rey Felipe VI para hacerle una petición

Más

“Que no hacemos apología de la cirugía, por favor”, avisó antes de que Motos también lanzara un mensaje a la audiencia: “Perdón a todos por todo lo que vamos a decir, pero vamos a ir a tumba abierta. El que no quiera, que cambie de cadena”.

“Mi torso es lo más caro que tengo en mi armario”

Acto seguido, Navarrete y él se pusieron a hablar largo y tendido sobre las operaciones de cirugía estética a las que se ha sometido el invitado a lo largo de su vida. “De aquí pa' abajo, el cuerpo entero”, resumió tras enumerar inicialmente las intervenciones de su rostro. Sin embargo, en lo que más se centró fue en su torso. “Yo esto lo tengo que enseñar, que mi dinerito me ha costado”, aseguró mientras se quitaba la camisa y presumía de un pecho y unos abdominales sin ápice de grasa: “Esto es lo más caro que tengo en mi armario”.

“Ahora resulta que te quitan toda la grasa, te la pasan por una licuadora o un centrifugado, yo no sé qué le hacen a aquello, y luego te la ponen en otro sitio con unos pinchacitos muy pequeñitos”, explicó Navarrete, que antes “tenía pechito, barriguita y sin culo” y ahora ya no. “[Operarse] Me ha cambiado la vida y lo volvería a hacer una y mil veces (...) Yo tenía mi complejo y mis cositas”, aseguró el modisto, que en un primer momento intentó “ir al gimnasio” e, incluso, llegó a ir “a un terapeuta”.

Según él, nada de esto le dio resultado, por lo que tiró directamente por las operaciones estéticas. Un mensaje muy peligroso por el que este miércoles recibió no pocas críticas en redes sociales, aunque él se mostró muy satisfecho con su decisión. “Esto es lo mejor que he hecho, porque he empezado de cero. Ahora voy al gimnasio y me cuido, pero he partido de otra base. Y ahora estoy feliz”.

Críticas del público por su discurso “tóxico”

Navarrete también recibió críticas por decir que “técnicamente, cuando te hacen una liposucción”, lo que hacen es que “te quitan la grasa, la célula que genera la grasa en ese sitio”. Es decir, que “ahí ya no puede salir” salir grasa. “Yo engordaría de esas zonas en las que no han quitado la glándula que genera la grasa”, dijo en otro mensaje que también fue cuestionado por un sector del público.

A todo esto, el diseñador presumió de que su “carita vale millones” y que en ella “hay más inversión que en la Sagrada Familia”. Aun así, pidió a los cámaras de El Hormiguero que lo hicieran planos “tan de cerca, que nunca se está suficientemente delgada”.

“¿Ves? Es que yo no estoy buena de aquí”, comentó justo a continuación señalándose la cabeza. “Yo lo que me tengo que cambiar es el cerebro”, añadió acto seguido, si bien poco después volvió a su mensaje principal: “Lo hago [operarse] porque me gusta, y tampoco considero que vaya súper operado”. “Eres mayor de edad y eres libre, haz lo que quieras siempre que te encuentres bien”, respondió Pablo Motos para mostrarle su apoyo.

Parte del público, como decíamos, no se mostró tan benévola con las afirmaciones de Navarrete. “Preocupante mensaje”, “vergonzosa apología del mínimo esfuerzo” o “tóxico” fueron algunas de las palabras que los espectadores más críticos utilizaron para criticar el discurso del invitado.

Preocupante el mensaje de #NavarreteEH. Cada uno es libre de operarse de lo que quiera, pero cuidado con el fondo, sobre todo con afirmaciones que, tras operarse, no se puede recuperar la grasa. — Elisabet Gómez (@eligomez86) 8 de febrero de 2023

Yo, como Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, sólo voy a decir una cosa, para todos esos chicos y chicas que han visto hoy el programa: para conseguir un FÍSICO SANO y SALUDABLE, la ÚNICA manera es el ejercicio físico y la buena alimentación. #NavarreteEH — Jesús Ms 🧀 (@JesusMs_97) 8 de febrero de 2023

#NavarreteEH que pena que no se pueda operar el cerebro.

Es lamentable el mensaje que se está mandando, normalizando que hay que pasar por quirófano para estar bien y dando a entender que una dieta equilibrada, el gimnasio o el deporte no sirve de nada.

Menudo tóxico. — + Betis (@masBetis_) 8 de febrero de 2023

#NavarreteEH,vergonzosa la apología del mínimo esfuerzo para superar tus traumas,carencias,complejos ..un chico guapo que no necesita todo lo que se ha hecho,y que le pasará factura.Malisimo ejemplo para la juventud,ese culto al cuerpo y al dinero. — Maribel (@Maribel92492643) 8 de febrero de 2023

Deberíamos tener cuidado con este tipo de discursos, no aportan nada y sí pueden provocar mucho daño... aunque hayan pedido perdón antes de empezar. #navarreteEH — Cat Yuste (@CatYuste) 8 de febrero de 2023

Que cada cual haga lo que quiera, pero el mensaje que lanza de que el gimnasio, la dieta y la terapia no hace nada y el bisturí si, lo veo cuando menos peligroso para la gente joven #navarreteeh — Qusama (@Qusamita) 8 de febrero de 2023

Dios mío, debe ser el programa con el mensaje más tóxico que habéis hecho nunca. Pobres de aquellas mentes vulnerables que os estén viendo y en su error se se entreguen a imitar semejante carnicería. #navarreteeh — Zeráuse Cirrocúmulo (@ZCirrocumulo) 8 de febrero de 2023

Amo a Eduardo y me estoy riendo como nadie, pero el mensaje de "nunca se está suficientemente delgada" y que la solución a los problemas mentales que puedes tener con tu físico se base en operaciones estéticas, y añadiendo que tenía un terapeuta al que no fue… mal #NavarreteEH — todoroki (@collinsflickr) 8 de febrero de 2023