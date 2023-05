Noemí Galera afirma que están “muy felices” con la vuelta de 'OT': “Va a ser una revolución y un bombazo”

Noemí Galera ha manifestado su entusiasmo por el próximo regreso de Operación Triunfo a la televisión, ahora en streaming a través de Amazon Prime Video, tal y como adelantó verTele y confirmó la compañía poco después. La que fuera directora de la Academia durante las últimas tres ediciones ha asegurado que están “muy felices y contentos” en Gestmusic y están “con ganas de anunciar ya los castings”.

“Creo que va a ser una revolución y un bombazo”, afirma en declaraciones a Pronto, donde resume cómo afectará al talent show su nueva ubicación: “El formato es el mismo, pero intentamos reinventarnos. Era lo que tocaba ahora, estar en una plataforma”, dice, manteniendo el discurso que también defendió durante largo tiempo Tinet Rubira, director de la productora, que había abogado desde hace tiempo por relanzar el programa fuera de la televisión tradicional.

Ahora será el primer programa de entretenimiento en directo que ofrezca la streamer. “OT se emitirá en 30 países de Sudamérica, donde tenemos muchísimos seguidores”, añade sobre las posibilidades de la nueva ventana audiovisual que se abre. Su visionado simultáneo a nivel internacional será una de las claves de esta nueva era, que seguirá teniendo galas en directo, ahora emitidas en Prime Video, y que mantendrá el canal 24 horas en YouTube.

No hay más información por el momento que Galera comparta: “No puedo decirte nada, porque no lo sé aún. Todavía no hemos arrancado con el programa”, aclara. Tampoco hay aún detalles sobre la composición del equipo del programa, cuya llegada será este mismo 2023.

Galera ha asumido múltiples funciones durante los más de 20 años de historia de OT, y aunque es para buena parte de la audiencia identificativa de la marca, deja claro su límite: “Presentadora, no”, advierte la catalana, que recalca: “No sirvo para presentar, me da mucho apuro. Creo que hay gente muchísimo más preparada para hacerlo que yo”.

“A mí, déjame con mis concursantes y mis castings, que yo soy muy feliz, ¡y bastante faena tengo con esto!”, ríe la productora, que también está compaginando los preparativos de este nuevo Operación Triunfo con las grabaciones de otros dos formatos de Gestmusic, el relanzamiento de ¡Allá tú! en Telecinco y las nuevas entregas de Atrapa un millón en Antena 3. “No paro de trabajar”, concluye.