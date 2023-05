La nueva expulsión de 'MasterChef 11' derrumbó a Luca: “Gracias a ti he podido estar aquí”

La entrega de MasterChef 11 este martes, expulsó por segunda vez a Marta Alguersuari que había sido repescada semanas antes. Lo que provocó el desconcierto de Luca, que la definía como su “madre” en el talent.

Tras haber conducido a su equipo, sin ser capitana en la prueba de exteriores, no pudo convencer a los jueces con una de las pruebas de eliminación más complejas de la edición.

Todo ello, en una noche en la que los aspirantes se desplazaron a Sitges, reprodujeron un árbol de cacao, y recibieron la visita de Manu Baqueiro

“La prueba por equipos más ambiciosa de la edición”

Aspirantes y equipo desembarcaron en Sitges (Barcelona) para protagonizar “la prueba por equipos más ambiciosa de la edición”, dijo Pepe. En el Vivero Beach Club, los equipos reprodujeron en 200 minutos, un menú de vanguardia muy exigente de los chefs Oriol Castro y Mateu Casañas, que disfrutarían 30 invitados.

Pilu - con su delantal dorado- escogió capitanear el equipo azul formado por Luca, Lluís, Álex y Eneko, mientras Ana lideró el equipo rojo con Jorge Juan, Jotha y Marta.

Durante el cocinado, Luca tuvo que salir de las cocinas por sentirse mareado. Mientras a los rojos se les complicó todo cuando el chef les visitó y señaló que debían repetir varias elaboraciones por estar mal ejecutadas. Ana empezó a “colapsar por olerse lo peor”.

Finalmente, lograron sacar todos los platos pero el equipo rojo lo hizo con la ayuda de Jordi Cruz. A Pilu la felicitaron por su capitanía, mientras que Ana tuvo una valoración más dura por haber estado mucho más perdida. Por lo que los ganadores fueron los azules.

Una prueba de eliminación tan agradecida como compleja

Ana, Jorge Juan, Jotha y Marta regresaron a cocinas con el delantal negro para reproducir un maravilloso y complicado árbol del cacao, hecho íntegramente de chocolate por el maestro chocolatero David Pallás.

Hicieron el tronco, las ramas, las hojas y las habas de cacao, además de montarlo. El Dj era el que mejor se organizó, Marta se descontroló al dejar de seguir la receta, Ana se desesperó al no querer marcharse y Jorge Juan tampoco se creía haberlo acabado.

Contra todo pronóstico, los cuatro acabaron su árbol de cacao. Al entregárselo a los jueces señalaron los defectos de los de Jorge Juan, se sorprendieron con el “gran trabajo” de Jotha, felicitaron a Ana por cumplir con “la altura y la forma orgánica” y lamentaron el chocolate de Marta por culpa de su “rendición”.

Por todo ello, Pepe sentenció: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Marta”. En lo que se convertía en su expulsión definitiva, ya que había sido repescada unas semanas antes. Luca se derrumbó al verla marchar. “Gracias a ti he podido estar aquí, me has hecho ver la vida de otra manera. Entró un Luca superficial y...” le confesaba el tiktoker entre lágrimas. A lo que ella respondía: “Menos pantalla y más personas”.