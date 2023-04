Nueva polémica de Luca en 'MasterChef', ahora por un robo en la prueba de eliminación: “¿Eres un chorizo?”

Nueva polémica en MasterChef 11, otra vez relacionada con Luca. El concursante más cuestionado de la edición volvió a situarse este lunes 17 de abril en el centro de los comentarios por un robo en la prueba de eliminación del que fue acusado por sus compañeros y por los espectadores que vieron las imágenes desde casa a través de La 1 de TVE.

Los delantales negros se enfrentaron en el séptimo programa al cocinado de una tarta Alaska. Un reto de repostería que requería la elaboración de unos helados, y que acabó con una fuerte polémica después de que Marta denunciase que uno de sus botes había sido sustraído por otro de los participantes.

En un momento de la prueba, la concursante se acercó al abatidor a por su elaboración y notificó que alguien se había apropiado de algo que era suyo. “Me falta un helado. He puesto tres, dos en un lado y otro en el izquierdo, y me ha desaparecido uno”, lamentó.

Luca no tardó en excusarse: “Esto es mío, he puesto tres. El helado era lo más difícil, cariño. Es lo que hay”, dijo. Sin embargo, tal como se vio en el programa, el TikToker únicamente introdujo dos botes en la cámara refrigeradora y no los tres que acabó quedándose.

Para protegerse, el concursante señaló a otra compañera como posible culpable: “Ana, yo te he visto sacar. Lo que no pueden hacer es coger botes que no son suyos”, denunció.

Ana, sobre Luca: “Si él es un chorizo no es mi culpa”

Ya en la cata de las elaboraciones, los jueces volvieron a sacar el tema con la intención de descubrir al responsable. “¿Puedes garantizarnos que es tu helado?”, preguntó Jordi Cruz a Luca sin rodeos. “Puedo garantizar que el helado obviamente lo he hecho yo”, respondió el concursante.

“¿No puede ser el de Marta?”, incidió el juez. “No, no, el de Marta seguro que no es. Sí que es verdad que a la última a la que he visto abrir la nevera es a Ana, pero no sé si lo ha cogido o no”, contestó el joven, que volvió a señalar a otra compañera. “Yo me parto. Tenía 100% localizados mis helados. Si él es un chorizo no es mi culpa”, se defendió la acusada.

Jordi Cruz volvió a lanzar una pregunta directa al aspirante: “Luca, ¿eres un chorizo?”. “No. Seguro”, respondió el TikToker, mientras Marta, la víctima del robo, quitó hierro al asunto. “Es una sustracción involuntaria. Yo pensé en un primer momento que lo había cogido Francesc, pero no estoy segura. Ha sido sin querer”.

La aspirante afectada volvió a relatar lo sucedido, y explicó que había podido sacar adelante su elaboración gracias a la ayuda de otro compañero. “Tenía tres recipientes de helado. Dos no estaban sustraídos, y uno sustraído involuntariamente. Jotha me ha aportado sus restos para mezclarlos con los míos y hacer mi tarta”.

Tras la cata de las tartas, Jordi reprendió a Marta por hacer algo que no está permitido en MasterChef: usar elaboraciones de otros. “No es tu tarta. Te han dado cosas y está prohibido”, le dijo. A Luca, por contra, le felicitaron por lograr que el helado fuera la parte más sabrosa de toda su tarta Alaska: “Pues si el helado es robado, está muy rico”, comentó Pepe Rodríguez.

Los jueces del programa volvieron a hacer un último intento por descubrir la identidad del ladrón de helados, cercando la acusación sobre los aspirantes que habían usado el abatidor donde se había producido el hurto: Francesc, Luca, Marta, Laura y David.

“Lo único que puede decir la verdad es las cámaras. A mí no me pueden acusar sin saber la verdad”, volvió a excusarse Luca, mientras admitía a cámara que “soy un poco mentiroso, es verdad, pero cuando miento se me nota”.