Nueva tragedia en 'Hermanos': un protagonista queda en grave peligro tras un fatal malentendido

La familia Eren sumó este martes una nueva tragedia a su largo historial de adversidades. Los protagonistas de Hermanos,, que a lo largo de este medio año de emisiones se han enfrentado a toda clase de complicaciones, sufrieron un duro golpe en el último capítulo emitido hasta la fecha por Antena 3.

Dicha entrega dejó a uno de los integrantes de la familia en una situación muy delicada, por lo que el resto de los Eren tendrán que hacer otra vez frente a un duro momento. Y todo tras una serie de evitables infortunios que acabaron de una forma verdaderamente trágica.

Atención: Esta noticia contiene spoilers del último capítulo de Hermanos. Lea bajo su responsabilidad.

La situación económica de los Eren sigue siendo difícil, de ahí que Asiye continúe trabajando limpiando casas después del colegio. Este martes, y siguiendo lo hechos en otras ocasiones, la joven se llevó a una de las casas a su hermana Emel para que la pequeña no se quedase sola. Sin embargo, para cuando decidieron irse a su domicilio ya se había hecho de noche, así que Asiye llamó a Ömer para que las recogiese.

Pero para cuando éste llegó, Emel ya se había quedado dormida en el sofá de la mansión en la que se encontraban. Y como Ömer no quería despertar a su hermana pequeña, optó por retrasar la vuelta a casa y quedarse allí un rato más echando una cabezadita. Además, los dueños de la mansión se habían ido fuera de la ciudad a pasar el fin de semana, así que la situación era permitía hacerlo.

Sin embargo, Ömer y Asiye oyeron de repente un ruido. Alguien estaba abriendo la puerta principal. “¿Será un ladrón?”, se preguntó Ömer, que se dirigió a la puerta dispuesto a plantar cara al presunto delincuente. Pero ahí no había ningún delincuente. Los que estaban abriendo la puerta eran los dueños de la mansión, que habían cancelado su viaje por un contratiempo. Pero Ömer no lo sabía, al igual que los dueños de la casa no sabían qué hacía un joven con un candelabro en la mano en posición amenazante.

A falta de que ambas partes aclararan quiénes eran, el dueño de la casa optó por sacar la pistola que llevaba encima bajo amenaza de disparar a Ömer. “Tranquilo, no me muevo”, dijo el joven, que contradiciendo sus propias palabras, se abalanzó con un brusco movimiento contra el hombre, lo que propició un fatal forcejeo entre ambos. Fatal porque el dueño de la mansión terminó disparando involuntariamente contra Emel, que se desplomó en el sofá tras recibir el impacto de una bala.

Ömer y Asiye fueron rápidamente en su ayuda, mientras que los propietarios de la mansión se quedaron compungidos por lo ocurrido. ¿Sobrevivirá Emel? La respuesta, a partir del próximo lunes en el nuevo capítulo de Hermanos.