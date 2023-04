El nuevo paradigma en la apuesta de las plataformas por el directo que abre la llegada de 'OT' a Amazon

La compra de Operación Triunfo por parte de Amazon Prime Video, adelantada en exclusiva por verTele, es sin duda la noticia de la temporada en el sector televisivo. No sólo por el regreso de un formato de gran calado -es el talent show más exitoso de la historia-, sino por la manera en la que lo hace: suponiendo la apuesta definitiva de las plataformas de pago por el directo.

EXCLUSIVA | Amazon compra 'OT' y prepara una nueva edición con galas en directo y canal 24 horas

Hace unos días, en verTele avanzamos que la compañía americana ha adquirido los derechos del programa y que prepara ya una edición que está prevista que arranque entre finales de 2023 y principios de 2024. De esta manera, se abrirá una nueva era en el entretenimiento televisivo con galas en directo y un canal 24 horas.

La noticia llega tres años después de que Televisión Española emitiese OT 2020, su última edición en abierto y tras la cual la cadena pública decidió no renovar el formato de Gestmusic. Ahora, el concurso musical arrancará una cuarta etapa (tras sus dos en TVE y una en Telecinco) que estará integrada al cien por cien en el mercado digital. Una maniobra que Tinet Rubira, director de la productora, ya barajaba antes de conocer la decisión final de la Corporación, tal y como desveló a este portal en una entrevista celebrada en junio de 2020.

Este salto se produce al fin de la mano de uno de los gigantes del streaming y trae consigo un cambio de paradigma en la industria por esa entrada de lleno en las retransmisiones en directo, contenidos con los que otras plataformas han coqueteado recientemente, pero nunca a una escala de una magnitud tan grande como la que requerirá el lanzamiento de Operación Triunfo.

Amazon Prime Video ha sido la primera en dar el paso y OT, un producto español, será punta de lanza no sólo dentro de nuestras fronteras, sino también a nivel mundial. Y es que, a falta de conocer de qué manera integrará la plataforma el talent show dentro de su catálogo, está será la primera vez que una plataforma de streaming ofrezca la emisión de un programa en vivo las 24 horas del día, a las que se sumará la celebración de una gala semanal en directo.

Primero se impusieron en el mercado de la ficción, acaparando prácticamente la producción y el consumo de series (también de las series documentales). Más tarde, harían lo propio con el cine, con el lanzamiento de películas en sus catálogos que ha acabado afectando notablemente a las salas tradicionales. Ahora, las plataformas “atacan” a la televisión lineal en el ámbito donde aún tienen el dominio total: el directo. Todas quieren terminar de plantar cara a los canales en abierto, aunque sea con sus mismas armas, y Amazon lo hace, además, no con un formato novedoso, sino con uno de los programas más longevos y exitosos de la pequeña pantalla.

Los coqueteos de las OTT con el directo, de Disney+ a Netflix

El antecedente más cercano al lanzamiento de Operación Triunfo en Amazon Prime Video lo encontramos en Disney+. La OTT (servicio over-the-top) de The Walt Disney Company se hizo en abril de 2022 con los derechos de Dancing with the Stars, uno de los formatos más icónicos de la televisión estadounidense.

El talent show abandonaba la cadena ABC, después de 15 años y 30 temporadas en abierto, para ofrecerse íntegramente por streaming. El formato fue renovado por dos temporadas consecutivas, las 31ª y 32ª de su trayectoria, estrenándose la primera de ellas el pasado mes de septiembre de 2022. Dancing with the Stars se convertía así en el primer programa en directo de Disney+ y también en el primero que se ofrecía en cualquier otra plataforma en Estados Unidos. Con este movimiento, la compañía buscaba aumentar su peso en el mercado y conseguir un reclamo para la llegada de nuevos suscriptores.

Otro ejemplo con mucho menos impacto es el de Netflix, que anunció su incursión en el live en noviembre de 2022. A finales del año pasado, el canal confirmaba su apuesta por este tipo de retransmisiones -la cual va a jugar en un futuro próximo un papel importante en su hoja de ruta- con Chris Rock como conejillo de indias. Netflix ha apostado por el humor, con el objetivo de emitir en directo una serie de monólogos. La plataforma debutó en estas lides con el actor recordando su incidente con Will Smith, un año después de aquella polémica gala de los Oscars, y tropezó en su segundo intento, viéndose obligado -por problemas técnicos- a emitir 'enlatado' el show de stand up comedy ofrecido por los protagonistas de Love is blind.

Dentro de nuestras fronteras, apenas hay precedentes. Sólo Movistar Plus+ se aproximó a esta tendencia mediante dos productos bien distintos. En primer lugar, en 2018 y 2019, la plataforma de pago de Telefónica impulsó dos ediciones de Fama, ¡a bailar!, recuperando el mítico formato que tantas alegrías dio a Cuatro en sus comienzos. Pero lo cierto es que el programa se emitía a través de su canal de emisión lineal #0, con un canal 24 horas gratuito alojado en Youtube. Se trataba, esto último, de un intento de la compañía de seguir la exitosa estrategia que precisamente OT 2017 había ejecutado meses antes en TVE.

En segundo lugar, un ejemplo más reciente: también Movistar+ se sumaba a finales de 2022 a esta pugna por el directo, retransmitiendo en vivo (a través de #0 y Fest) el concierto especial con el que David Bisbal celebró sus 20 años de carrera musical. La plataforma de pago ofreció desde el estadio Power Horse de Almería el recital de tres horas con el que el exconcursante de OT 1 repasó sus dos décadas de trayectoria musical.

Amazon da el paso definitivo con la compra de 'OT'

Con la adquisición de los derechos para el desarrollo de OT, Amazon Prime Video da definitivamente un paso adelante, apostando del todo por el directo en su área de entretenimiento, donde hasta ahora su producción en España sólo ha pasado por formatos 'empaquetados' como Bake Off o LoL: Si te ríes, pierdes. Hasta el momento, la corporación estadounidense únicamente había tanteado este tipo acciones para contenidos relacionados con las retransmisiones deportivas, un sector en el que también han 'picoteado' otras plataformas populares.

Por ejemplo, AppleTV+ retransmitió en 2022 partidos de béisbol en directo. También HBO Max ha querido meter baza y acordó retransmitir entre 2023 y 2030 una veintena de partidos al año de las selecciones masculina y femenina de fútbol en USA. En la misma línea, Paramount+ ha hecho lo propio con partidos de la NFL, de fútbol y baloncesto universitario, entre otros deportes. Peacock (OTT de NBCUniversal) ofreciendo la Premier League, o Hulu, de Disney+, con los partidos de la NHL, son otros casos conocidos hasta la fecha.

Prime Video también puso el ojo en el deporte en España y se hizo en 2022, junto con otros servicios, con el derecho de retransmisión de LaLiga SmartBank, la segunda división. La plataforma inauguró para la ocasión un apartado donde poder ver contenidos en directo -denominado 'Life TV'-, aunque todavía está muy limitado en España. En Francia, la plataforma ha retransmitido la temporada de la Ligue 1.

Con todo ello, Operación Triunfo se convertirá en el primer gran formato televisivo que se emitirá en directo a través de la plataforma. Se trata, sin duda, de un movimiento pionero y arriesgado por igual para ambas partes que plantea varios desafíos. Por un lado, Prime Video debe asumir todo un despliegue técnico (en la Academia y en el plató donde se lleven a cabo las galas) sin precedentes en toda su trayectoria en la industria.

Por otro, Gestmusic tendrá que desarrollar una edición del talent que, a priori, contará con una menor notoriedad y visibilidad que la que tenía en la televisión en abierto, lo que complicará su exposición mediática y sus sensaciones de éxito. Prueba de ello es que otras OTT, como Netflix o HBO Max, han incluido en sus catálogos algunos realities (grabados, no en directo) que realmente nunca han llegado a permear en la conversación social.

'OT', la prueba de fuego para todas las plataformas

El fenómeno de OT es la prueba de fuego, y programa y plataforma deberán derribar todas esas barreras llevando a cabo un estratégico plan que pasa por generar un gran impacto a través de un producto de calidad y un buen aprovechamiento de los recursos que Amazon tiene a su mano. Se desconoce aún de qué manera ofrecerá Prime Video el talent musical a sus clientes, tanto para sus galas semanales, el 'examen' en el que los concursantes se exponen a las nominaciones y expulsiones, como para el seguimiento de su día a día en la Academia, estancia en la que completan su formación con los diferentes profesores y especialistas musicales.

Esa vida en directo, la parte de reality puro del formato, OT la venía ofreciendo durante su última etapa en TVE a través de un canal 24 horas que tenía alojado de forma gratuita en Youtube. Y es aquí donde se plantea una de las grandes dudas de todo este movimiento, ya que el canal oficial de OT en Youtube era uno de los filones del talent al contar [a la fecha de realización de este artículo] con 1,1 millones de suscriptores. Esto generaba una gran difusión de sus contenidos y una importante fuente de monetización de los mismos. ¿Renunciará Prime Video al increíble altavoz que esto podría otorgarle?

verTele ha podido saber que Amazon se encuentra estudiando si Twitch, su plataforma de streaming y rival directa de Youtube, se convierte finalmente en una de las ventanas del formato. La llegada del 24 horas a Twitch tendría de entrada el monumental reto de intentar recuperar el mayor número de seguidores digitales posibles. Dependiendo del contenido ofrecido (resúmenes, contenido inédito o esa vida en directo), Amazon podría arriesgarse y aprovechar la ocasión para dar un impulso más a su servicio estrella de directos. Le toca decidir a la compañía de qué manera y a través de qué medios ofrecer el producto a los espectadores.

Sea como sea, lo cierto es que la compra de Operación Triunfo por parte de Amazon Prime Video marca desde ya un antes y un después en la lucha de todas las plataformas contra la televisión lineal. De su éxito, o de su fracaso, dependerá que otras OTTs sigan su estela y se lancen en la apuesta de lleno por el directo.