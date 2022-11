Nuria Roca dedica su Antena de Oro a Pablo Motos, Juan del Val y otros compañeros de televisión

Nuria Roca se hizo con una Antena de Oro otorgada por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España en la ceremonia de este sábado 26 de noviembre que volvió a celebrarse en el Gran Casino de Aranjuez.

“Muchísimas gracias a todos los compañeros por considerar que merezco la Antena de Oro, ¡no sabéis la ilusión que me hace! Hace 10 años ya os lo agradecí en ese mismo escenario y hace 18 años, con la primera también, lo que no recuerdo es si fue en el mismo escenario, ha pasado mucho tiempo…”, comenzó agradeciendo la presentadora.

Nuria Roca quiso dedicar la estatuilla a algunos de sus compañeros, entre ellos a Pablo Motos, coincidiendo con la réplica del presentador en El Hormiguero a la campaña del Ministerio de Igualdad, y las reacciones que ha levantado. “Se lo dedico al primero con el que compartí escenario, Ximo Rovira, a Chicho Ibáñez Serrador y a Pablo Motos”, dijo la también escritora valenciana.

Esta es su tercera Antena de Oro, que coincide con sus 30 años trabajando en la radio y en la televisión. Por lo que no dejó tampoco pasar la oportunidad de dedicarle a sus compañeros de laSexta el premio: “A los de La Roca, Berni, Sara, Nacho, al director, Alejandro Vázquez y al productor de Cuarzo, Juanra Gonzalo. Y, por supuesto, a mi compañero de vida y de profesión. Juan, esta Antena de Oro también es tuya”, concluyó la valenciana refiriéndose a su pareja, Juan del Val.

También añadió en sus agradecimientos que si hay algo que “no ha cambiado en todo este tiempo es la ilusión que me provoca ponerme delante de una cámara y que se encienda el piloto rojo, el tali, no sé si ahora se sigue llamando así… En un rato, a las 15:30, me volverá a pasar, me ilusionaré como una enana durante las 4 horas y media de directo en La Roca…”, un discurso que puede leerse integro en su cuenta de Instagram.