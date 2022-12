Nuria Roca regresó a laSexta tras su tercer Covid y desveló su secuela más “curiosa”

Hace una semana, La Roca sorprendía en laSexta con Juan del Val como presentador porque Nuria Roca había dado positivo en Covid. Era la tercera vez que la presentadora se contagiaba.

Este domingo, 11 de diciembre, la valenciana regresaba al espacio y lamentaba, entre risas, que tuvieran que aguantar a su pareja como conductor. Los colaboradores hicieron bromas y le preguntaron cómo había pasado esta vez la enfermedad:

“Es mi tercer Covid. Las otras veces los pasé asintomática total y esta vez me ha dado un poco fuertecito”, confesó al recordar los últimos días. Y añadió una secuela de esta vez: “Ahora, si me veis haciendo algún movimiento extraño como coger la patilla de la gafa y rascarme... , es que me pica todo el cuerpo”.

Algo que los presentes en la mesa confirmaban como síntoma y consecuencia de esta nueva ola: “El nuevo sítoma este es curioso”, “sí, el picor”, comentaban. Mientras Roca lo subrayaba: “No es broma, las palmas de las manos, las plantas de los pies... un horror, no se lo recomiendo a nadie”.

Del Val también transmitía su experiencia al tenerla cerca: “Yo, que vivo con ella, de verdad que es un estado de nervios muy grande”. Algo que Roca ejemplificaba: “Me levanto a las 2 de la mañana, voy al baño, cojo un cepillo del pelo y empiezo a rascarme por todo el cuerpo”, zanjó.