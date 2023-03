'El Objetivo' mostró en su especial en Irán cómo un hombre dictaba a una joven lo que tenía que decir a Ana Pastor

El Objetivo emitió este miércoles, con motivo del 8M, Las mujeres en Irán, un reportaje especial sobre la situación que se vive en el país de Oriente Medio desde mediados de septiembre, cuando la joven Mahsa Amini murió bajo custodia policial después de ser detenida por llevar mal puesto el velo.

ENTREVISTA | Ana Pastor: "Los medios debemos contribuir a que haya sosiego en el tema del feminismo"

La muerte de Amini, de apenas 22 años, desató las protestas de las mujeres iraníes. Sobre todo de las más jóvenes, que desde entonces están “desafiando una ley terrible contra ellas”, tal y como explicó Ana Pastor durante su reciente entrevista con verTele. Con el fin de palpar por sí misma el ambiente que allí se respira, la periodista y un equipo de El Objetivo se desplazaron a suelo iraní, dando como resultado el reportaje ofrecido este miércoles por laSexta.

Un hombre dictó a una mujer lo que tenía que decir a Pastor

Durante la grabación del mismo, Pastor vivió momento verdaderamente impactantes. Entre ellos, el que captaron las cámaras de su programa durante la celebración, en las calles de Teherán, del aniversario de la revolución islámica iraní. La periodista aprovechó este contexto tan multitudinario para preguntar a una ciudadana iraní por las situación de las mujeres en su país, pero lo primero que encontró fueron evasivas. “No te entiendo”, respondía la mujer a sus preguntas, dejando claro que no quería entrar en ese asunto.

De hecho, la mujer acabó por irse, pero minutos más tarde volvió acompañada de un hombre para, esta vez sí, responder a la presentadora de laSexta. O mejor dicho, para decir lo que dicho hombre quería que dijese. “El hombre que la acompaña pide que vuelva a grabar con nosotros y se coloca delante de ella para dictarle con el móvil lo que tiene que decir en inglés”, explicó Ana Pastor mientras la cámaras de El Objetivo mostraba cómo, efectivamente, el hombre había escrito un texto en el traductor para que la mujer lo pudiera leer durante la entrevista.

Así pues, la mujer dijo, mientras leía el móvil, que había acudido “al acto nacional de nuestro amado líder para mostrar nuestra unidad ante el mundo” y que “las pocas personas que crean inseguridad en Irán no tienen en absoluto identidad iraní”. Pero la cosa no quedó aquí porque, minutos más tarde, el mismo hombre se acercó a Pastor para pedir que lo entrevistara. Eso sí, “ensayando” antes “lo que va a decir”, como comprobó la presentadora. ¿La respuestas del entrevistado? “En una frase: los enemigos de Irán no pueden huir”.

“Nada nos va a detener, las chicas iraníes somos muy fuertes”

Con momentos como éste, Ana Pastor pudo comprobar que, se crea más o menos en él, lo cierto es que hay un discurso imperante en Irán. Uno centrado en señalar a un supuesto enemigo exterior, como ya defendió en 2011 el entonces presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, durante su encuentro con la periodista, entonces al frente de Los desayunos de TVE.

Sin embargo, la presentador de El Objetivo también vio en este segundo viaje que hay otras personas, sobre todo las más jóvenes, que no comulgan con todo lo que dicen las autoridades iraníes. Es el caso de una joven que se cruzó con Pastor paseando sin velo por un mercado. “Para el tema de la libertad tienes que dejar de lado algunas cosas, como el miedo. Es como una guerra, es una opción. Una persona quiere llevar el velo, otra no”, comentó la joven.

De hecho, aseguró que fue detenida por la policía de la moral antes de las propuestas por la muerte de Mahsa Amini, pero que, pese a ello, no teme futuras represalias. “No tengo miedo. Voy a seguir este camino. Nada nos va a detener. Las chicas iraniés somos muy fuertes”.