Los Ondas 2022, de la dedicatoria de 'LQSA' a José Luis Gil al “jubilado” Buenafuente y la reivindicación de RTVE

La ceremonia de entrega de los Ondas 2022, celebrada en la noche de este miércoles 14 de diciembre en Barcelona, dejó grandes momentos en materia televisiva. Especialmente destacados fueron los discursos de los premiados por sus trabajos en la pequeña pantalla, que estuvieron marcados por la emotividad como el caso de La que se avecina, el humor de Andreu Buenafuente y la reivindicación del equipo de los Servicios Informativos de RTVE.

'Saber y ganar', TVE, Buenafuente y 'LQSA', entre los ganadores de los Premios Ondas 2022 televisivos

En plena emisión de la temporada 13 en Amazon Prime Video, y con la 14 ya en marcha, los responsables de la serie de Mediaset se subió al escenario para recoger los frutos de años de trabajo en forma de un Premio Ondas a Mejor serie de comedia. Un galardón que los creadores de LQSA quisieron dedicar al gran icono de la 'comunidad' que por motivos médicos, actualmente está ausente en las tramas: José Luis Gil.

“De los más de 2.500 actores y actrices que han pasado por la serie hay uno que consideramos icono total. Ha estado con nosotros desde el primer capítulo y este año las mierdas de la vida le han hecho dar un parón obligatorio. Queremos dedicarle este premio a José Luis Gil porque sin él la serie no es lo mismo”, dijo Laura Caballero, premio en mano, acompañada por Daniel Deorador y Alberto Caballero.

Este último quiso tener una mención también hacia su pareja y actriz de la serie Miren Ibarguren, y se acordó de cuando “hace 17 o 18 años” se subieron al mismo escenario por el éxito de Aquí no hay quien viva. “Éramos jóvenes, teníamos un follón de cojones. Ahora somos más mayores y estamos más que agradecidos. Después de 15 años de La que se avecina nos sentimos muy representados por Carlos de Inglaterra: con paciencia, todo llega”, dijo Alberto.

La segunda ficción televisiva premiada en esta edición es Cardo, de Atresplayer Premium, por la que recogieron el galardón sus creadoras Ana Rujas y Claudia Costafreda apenas unas horas después de conocerse la fecha de estreno de la segunda temporada. “Hemos intentado hablar con compromiso y con coherencia, así que muchísimas gracias por reconocerlo”, dijo la también protagonista en su discurso. A su lado, Costafreda añadió: “Lo nuevo no sería posible sin gente como vosotros. Atresplayer y Suma Content, nuestra casa espero que para siempre”.

Buenafuente: “En 'Late Motiv' me reenamoré de la tele”

También recogió su Ondas Andreu Buenafuente, en su caso por su labor como presentador del cancelado Late Motiv. El cómico tiró de ironía y bromeó con que estaban premiando a “un jubilado” al recordar una anécdota con un conocido: “Estábamos relajados con una copa de vino y dice, ”¿así que te has jubilado? Creía que al no tener programa de tele te habías jubilado, y que hacías la radio por hobby“. Definió exactamente la fama provisional y caprichosa. Lo que me gusta a mí es el oficio, me encanta entretener. Que tengáis claro que premiáis a un jubilado”, comenzó diciendo.

En su discurso, Buenafuente se acordó de todo el equipo que hizo posible el late show de Movistar Plus+: “Recuerdo muy bien los años que pasamos haciendo un programa que me sirvió para reenamorarme de la tele (...) Creo que hicimos todo aquello porque éramos un equipo, nos queríamos y respetábamos a la tele. Y esa es la tele que hizo mi gente. Para ellos es este Ondas”.

🏆 Recoge el premio #Ondas2022 nacional de televisión al mejor presentador: Andreu Buenafuente (@Buenafuente)



“La fama es caprichosa. Me gusta el oficio”https://t.co/RCVaxpY1Ky — Premios Ondas (@Premios_Ondas) 14 de diciembre de 2022

La cobertura de la guerra de Ucrania en TVE

Y del entretenimiento a la información con el Ondas que recibieron los Servicios Informativos de RTVE por su cobertura de la guerra de Ucrania. Pep Vilar, el responsable de Informativos de la cadena pública, se acordó de los 'colegas' de profesión que también se han desplazado al país, y lanzó una reflexión.

“Desde RTVE hemos podido contar la guerra, que es contar el sufrimiento y el dolor. Enviados y enviadas especiales que han sido nuestros y vuestros ojos. Pero hay otras zonas en el mundo donde también hay dolor y sufrimiento, pero no hay ojos que nos lo cuenten. Esto conviene no olvidarlo, como conviene no olvidar que vivimos tiempos convulsos con situaciones de extrema pobreza y desigualdad”.

“Hemos intentado explicar esta guerra como intentamos explicar la actualidad: de forma honesta y rigurosa. No es fácil trabajar en los medios públicos, siempre en el ojo del huracán de la crítica más feroz y más contundente. En RTVE somos muy exigentes con nosotros mismos porque en tiempos convulsos y complicados, los medios públicos son más necesarios que nunca y nuestra obligación es hacerlo bien y que la gente confíe en nosotros”, añadió.

🏆 Premio Ondas a la Cobertura Especial a los servicios informativos de @rtve por la cobertura de la guerra de Ucrania



Pep Vilar, director de contenidos: "Intentamos contar la guerra de forma honesta y rigurosa"



¡Enhorabuena, compañeros!



En DIRECTO los #Ondas2022 en @rtveplay pic.twitter.com/ggRt0Tlc8h — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 14 de diciembre de 2022

De 'Saber y ganar', a Elena Rivera

Sin salir de RTVE, también recogió su galardón un emblema de la televisión pública nacional: Saber y ganar. Jordi Hurtado, presentador del concurso de La 2, agradeció el galardón de Mejor programa de entretenimiento en el año del 25 aniversario del inicio de las emisiones, y apuntó a la gran asignatura pendiente de la TV actual.

“La gran labor pendiente es atraer a los jóvenes como lo hemos conseguido con sus padres, con sus abuelos y con otros jóvenes que han concursado”, dijo, aprovechando para anunciar que estas Navidades se emitirán programas especiales con concursantes de 15 años que cursan 4º de la ESO.

🏆 Premio Ondas al Mejor Programa de Entretenimiento en Televisión para Saber y Ganar, de @la2_tve



🔹 Su presentador, Jordi Hurtado, afirma que "el secreto de Saber y Ganar es la pasión que ponemos cada día"



¡Enhorabuena, compañeros!



En DIRECTO los @Premios_Ondas en @rtveplay pic.twitter.com/BveOsW9kc9 — RTVE (@rtve) 14 de diciembre de 2022

En la misma noche, y también por su trayectoria profesional, recibió Elena Rivera el premio a Mejor intérprete femenina. En su caso, reconociendo especialmente sus trabajos de este año en ficción: Alba (Antena 3), Los herederos de la Tierra (Netflix) y Sequía (TVE): “Soy consciente de que es una suerte de que productoras, plataformas y cadenas tan diferentes hayan depositado su confianza en mí, así que estoy muy agradecida”.

“Desde aquí arriba es imposible no acordarse de las personas que han confiado en ti. Hace ya más de 20 años que me puse por primera vez delante de una cámara de televisión, fue en un plató de aquí de Barcelona, en Menudas Estrellas, y ahí estaban mis padres sin saber ellos muy bien por qué, solo por complacer a su hija. Yo todo esto me lo tomaba como un juego que me hacía tremendamente feliz. Después llegó Cuéntame, que seguí jugando. Y más de 20 años después sigo jugando, así que este premio es para ellos, mis padres”, dijo.