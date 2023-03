Órdago de Belén Esteban al código ético de Mediaset, al nombrar reiteradamente a Kiko Rivera: “¡Me da lo mismo!”

Durante las últimas semanas habíamos tenido oportunidad de comprobar los efectos del nuevo y endurecido Código Ético de Mediaset España en Sálvame. Había quedado especialmente patente al desaparecer las significaciones políticas de Jorge Javier Vázquez, otrora habituales, y también al reducirse la atención sobre determinados personajes o evitar criticarse a compañeros de cadena. Ahora bien, este martes 14 de marzo Belén Esteban ha planteado un más que claro desafío a esa nueva normativa.

En un arrebato en defensa de su amiga Anabel Pantoja, la tertuliana ha acabado haciendo mención en hasta tres ocasiones a Kiko Rivera, uno de los nombres “vetados” en la nueva Telecinco: “Me da lo mismo lo que no se pueda nombrar”, ha espetado a sus compañeros, cuando la llamaban al orden, antes de amenazar con abandonar el plató (algo que, recordemos, sí se puede seguir haciendo en Sálvame de forma excepcional).

“No, ¡es Kiko Rivera, no el hermano de Isa P!”

La polémica en torno al supuesto hermano de Anabel Pantoja era el desencadenante del enfado de la “princesa del pueblo”. José Antonio León, desde Sevilla, defendía que Luis Manuel “Pinocho”, que dice ser hijo de Bernardo Pantoja, tuviera derecho a luchar por que se reconociera esa paternidad. De hecho, el reportero daba argumentos que probarían la relación que tenía el mencionado joven con el círculo de su presunto padre, lo que hacía que Esteban tomase la palabra.

“Vamos a ver, José Antonio. ¿Todo Triana dice que Bernardo es el padre de Pinocho? ¿Por qué no hablamos de que Pinocho vendió a Kiko Rivera...?”, llegó a enunciar. Rápidamente, Jorge Javier Vázquez la interrumpió y se refirió al DJ como “el hermano de Isa P”, pero Esteban insistió y pronunció por segunda vez el nombre de Kiko Rivera. El presentador insistió y volvió a recordarle, entre líneas, que no podía decir ese nombre. Eso sí, sin éxito.

“¡Dejadme acabar! ”¿Puedo acabar, Jorge? Porque si no me callo“, proseguía ella sin hacer caso. Jorge Javier repitió por tercera vez: ”Es el hermano de Isa P“. Ahora bien, Esteban siguió en sus trece: ”No, ¡es Kiko Rivera, no el hermano de Isa P!“.

“Me da lo mismo que no se pueda nombrar”

Las risas de Vázquez y sus compañeros de plató no se hicieron esperar, ante la vehemencia de la madrileña, que terminó enfadándose y dando una contestación airada a Adela González: “Mira, chica, paso. Yo vengo aquí a otra cosa...”. Ahora bien, enseguida quiso tomar la palabra y, en vista de que todos trataban de pararle los pies para evitar que cayese en una nueva infracción, se levantó para marcharse: “Me voy a tomar por culo, que ya me estáis tocando las narices”.

Según se iba del set, con Jorge Javier agarrándola del brazo para evitarlo infructuosamente, Kiko Matamoros se acercaba a la insurrecta colaboradora y le chivaba al oído que “no lo puedes nombrar”. El comentario, aunque pretendidamente privado, era audible gracias a los micros, como también lo era la respuesta que daba ella. “Me da lo mismo que no se pueda nombrar. Me da igual”.

Ahora bien, la intervención de David Valldeperas evitó que Esteban saliese de forma definitiva de las dependencias del programa. No solo eso, al darse la vuelta, airada, quiso volver a retomar su defensa de la familia de Anabel y lo hizo hablando de “el hermano de Isa P”, lo que derivó en el estallido jocoso en aplausos de sus compañeros. “Ya lo he dicho”.