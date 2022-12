Orestes y Rafa dejaron en el aire su posible pacto en 'Pasapalabra' y recordaron la palabra que les “ofendió”

Orestes Barbero y Rafa Castaño fueron los invitados de este martes, 20 de diciembre, en El Hormiguero. Los rivales más famosos de Pasapalabra hablaron de la hazaña de mantenerse durante semanas en el concurso, de su rivalidad y también de su amistad.

'Pasapalabra' eleva a una cifra histórica su bote, con Rafa y Orestes más cerca que nunca de conquistarlo

Más

A sus 25 años, Orestes es el concursante que más programas lleva en el formato, ya 300 entregas en Antena 3 y Rafa se ha convertido en su digno rival: “Es difícil juntar a dos personas que se parezcan tanto como concursantes y la mismo tiempo tan distintos”, señalaba el segundo.

Sobre las horas de estudio, Rafa señaló lo siguiente: “En la primera fase del programa, cuando tenía que entrar y Orestes ya tenía rodaje, me lo tomé como una oposición y estudiaba 12 o 14 horas al día. Sin fines de semana. Ahora dedico unas dos o tres horas. Cuando tengo ratos libre”.

Mientras que Orestes tenía su propia teoría: “Cuánto más memorizas, más almacenaje tienes, y si además tienes sentido del humor se te ocurren más reglas nemotécnicas para memorizarlas. Lo importante es tener una base de cultura general y un léxico amplio y después ir interiorizando cosas nuevas, estudiar el diccionario poco a poco, voy repasando para que no se oxide. Pero no dejo que el programa monopolice mi vida fuera”, aseguró.

Orestes y Rafa coinciden en lo peor del rosco

Han sido varias las veces que se han quedado a una o dos palabras de lograr el bote pero aseguraron que había algo peor que no adivinar ese término de su rosco: “A veces nos sabemos la palabra última del otro”, recordó Rafa. “Una vez me pasó y no la dijo Orestes. Yo estaba seguro de la que era y pensaba que la iba a saber. Se pasa peor cuando se la sabe el otro que cuando no la sabes tú”, señaló.

En ese momento, Pablo Motos señaló lo suculento de haber acumulado entre los dos casi dos millones de euros de bote y les preguntó si habían pensado en pactar para que ninguno se quedara con cero euros. “Esto está en directo, ¿no?” respondió Rafa entre risas y Orestes le interrumpió: “Una cosa es lo que se te pasa por la cabeza y otra lo que se trata abiertamente, es muy diferente”, dijo dejando en el aire la respuesta.

Tras eso, Rafa añadió: “Es verdad que es una cantidad muy grande, que piensas que si se lo lleva uno que repartamos uno para cada uno. Pero siempre le digo a Orestes que si se lo lleva él, todo para él porque se lo merece, y si me lo llevo yo pues... no tengo miedo que se lo lleve él, pero me gustaría llevármelo a mí, claro”.

FInalmente, Motos quiso saber si había alguna pregunta que les ofendiese no saber: “La de 'doxografía' que era una que Rafa tenía muy clara en mi rosco y yo también la he tenido en mente por estudiar filosofía y humanidades, pero en ese momento me quedé en blanco”, lamentó Orestes.