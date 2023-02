Óscar Jaenada explicó cómo 'El Hormiguero' convence a los invitados para hacer los TikToks

Óscar Jaenada acudió a La Resistencia tan solo un día después de haber pasado por El Hormiguero. El actor está en plena promoción de la segunda temporada de Operación Marea Negra y después de visitar a Pablo Motos, le tocó el turno a David Broncano.

Broncano expulsa a un espectador del público por interrumpir varias veces la entrevista: "Empiezo a estar al límite"

Más

Al enterarse de su visita al programa de Antena 3, el presentador de la plataforma no pudo reprimir su intriga por conocer cómo le habían tratado allí. “¿Qué tal en El Hormiguero, qué te hicieron? Lo digo por aprender, por espionaje industrial”, bromeó y el intérprete recordó que Marron les presentó el trabajo de un artista.

“De eso no tenemos aquí nosotros”, lamentó el presentador y el actor le consoló: “No, pero bien también aquí. Prefiero el tuyo”, respondió entre risas.

Esta a esto de que Red Bull venga y le proponga a @oscarjaenada ser su patrocinador porque no para con los deportes de riesgo. pic.twitter.com/3olgHyZTUo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 2 de febrero de 2023

Y Broncano quiso hacer una última pregunta sobre su experiencia en el espacio de Motos: “¿Hiciste el TikTok?” (refiriéndose a los habituales vídeos que cuelga el programa con los invitados en la red social), a lo que Jaenada contestó con un suspiro: “Sí” y provocó las risas del público y el presentador. “Llegó, venga, agua... es que todo es tan rápido allí que no te permite el raciocinio”.

Broncano no podía reprimir la risa y añadía: “El que piensa pierde”, algo en lo que su invitado estuvo de acuerdo. “Hace tiempo que no lo veo y tengo que volver porque me estoy perdiendo cosas”, aseguró el presentador y pasó a la promoción de la serie de Prime Video.