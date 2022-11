Los Oscar rectifican y confirman que volverán a emitirse en directo todos los premios en 2023

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood recula definitivamente tras la controvertida decisión de no emitir en directo la entrega de todos los Premios Oscar durante la ceremonia de 2022. En la gala de entrega de las estatuillas de 2023 volverá a verse al completo en televisión.

Jimmy Kimmel será el presentador de los Premios Oscar 2023: "Es un gran honor... o una trampa"

Saber más

Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, anunció la noticia en exclusiva a Variety. “Puedo confirmar que todas las categorías se incluirán en la emisión en directo”, declaró. De esta manera, las categorías de mejor cortometraje documental, mejor edición, mejor maquillaje, mejor banda sonora original, mejor diseño de producción, mejor cortometraje de animación, mejor cortometraje de imagen real y mejor sonido volverán a verse en la gala televisada.

Manifiestan su “compromiso” con los profesionales

“Estamos comprometidos a tener una gala que rinda homenaje a los artesanos, las artes y las ciencias y la naturaleza colaborativa de la realización de películas. Esta es en gran medida la misión de la Academia, y tengo muchas esperanzas de que podamos hacer una gala que rinda homenaje a todas las partes de la realización de películas de una manera entretenida y atractiva”, dijo Kramer.

La decisión de la última edición era la principal medida emprendida para tratar de paliar la caída de audiencia progresiva de los últimos años. No obstante, esto no solo no dio sus frutos, sino que provocó un importante malestar entre los profesionales de Hollywood. Por todo ello, a finales del pasado agosto ya avisaron de que pretendían enmendar el error del año pasado.

Jimmy Kimmel, el presentador

Ya se sabe que la ceremonia, que tendrá lugar el 12 de marzo de 2023, también contará con Jimmy Kimmel como presentador. “Me encanta tener a alguien que presente la gala que conozca la televisión en directo”, señaló Kramer. “Todo lo que diré ahora es que nuestro aniversario, la 95 entrega de los Oscar, es extremadamente importante para nosotros. Creo que establece un ritmo realmente interesante para nuestro número 100”, añadió.