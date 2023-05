'OT 2023' se presenta en Amazon: galas más cortas, programa diario, nueva Academia y primeros profesores

Amazon Prime Video ha presentado en la mañana de este martes OT 2023, la nueva edición de Operación Triunfo que avanzó verTele en exclusiva y que se estrenará en la plataforma el próximo otoño con Chenoa como presentadora. Una temporada que durará 14 semanas y tendrá galas en directo de 90 minutos, canal 24 horas y otros contenidos derivados.

Bombazo: Amazon compra 'OT' y prepara una nueva edición con galas en directo y canal 24 horas

Así lo han confirmado sus responsables, encabezados por la jefa de contenidos de Prime Video España María José Rodríguez y el director de Gestmusic Tinet Rubira en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele, y en la que también han estado presentes la directora de la Academia Noemí Galera, y la presentadora Chenoa.

El ansia por volver a ver el formato ha hecho que la fecha de estreno sea una de las principales cuestiones. Pero los responsables han preferido ser prudentes. Rodríguez ha desvelado que “estamos todo el equipo superemocionados, llevamos trabajando en esto un año en silencio. Queremos cumplir con nuestra ambición por la producción de alta calidad y nuestra obsesión por la innovación. Va a ser el primer programa de entretenimiento que se emita en directo en streaming. OT tiene todo lo que desde Prime Video buscamos, y estamos felices y emocionados”.

Por su parte, Rubira ha compartido también su alegría: “Estoy muy tranquilo porque, una vez más, Operación Triunfo va a hacer historia. Abrimos la puerta del streaming en directo de una manera seriada. Durante catorce semanas tendremos un directo de gran tamaño. Vamos a hacer un OT a la altura de Prime Video, va a ser espectacular. Estoy emocionado porque todo el mundo nos está mirando. Este equipo va a hacer algo que no se ha hecho hasta la fecha, y es un gusto”, además de presumir de la importancia del formato asegurando que “el casting de OT ha supuesto la renovación del panorama artístico del país durante 22 años. Sin un buen casting un programa no funciona”.

Cuestionada sobre cómo van a medirse las audiencias del formato, para así evaluar si está yendo bien o mal, la jefa de contenidos de Prime Video España se ha explayado, sin ser precisa: “Cuando trabajas con un formato tan redondo, espectacular y grande, el formato en sí ya te hace mucho trabajo. Es el primer programa de entretenimiento que va a ir en directo en un streamer, y para nosotros es la gran oportunidad. Os haremos saber si está funcionando, porque no sólo serán los datos de la gente que lo esté viendo, sino también el impacto que tenga, los comentarios en redes, el feedback... todo eso es igual de importante que el número”.

El productor ha aprovechado para intervenir y recordar lo que ya dijo a verTele en su entrevista en 2020: “Cuando terminó OT 2020 en TVE tenía clarísimo que el futuro de OT pasaba por una plataforma que tuviera opción a directos. El formato ha tenido otras novias, pero me enfoqué en esta idea”.

Además, María José Rodríguez ha querido dejar claro que la apuesta de Amazon por Operación Triunfo no será puntual: “Para nosotros tener OT en Prime Video es tan importante que tiene que ser sí o sí una apuesta a largo plazo”.

Los profesores: cuatro “repetidores” y el resto nuevos

Poco a poco, los responsables han ido hablando y desgranando distintas dudas que genera el nuevo OT. La primera, sobre los profesores, se ha saldado con una mezcla de viejos conocidos, y nuevas incorporaciones.

Lo ha explicado y anunciado Tinet Rubira: “OT tiene unos fans que son muy seguidores del formato, muy talibanes, que no quieren que les modifiquemos demasiado el formato. Para esta edición hemos decidido que vamos a mantener el núcleo duro del claustro de profesores. Noemí Galera repite como directora de la Academia y mantenemos a Manu Guix como director musical, para nosotros es importante porque está desde la primera edición, entiende el proyecto y es un genio”.

Además, Mamen Márquez seguirá como vocal coach, y Vicky Gómez como coreógrafa. “Ellos son el núcleo duro de OT, y a partir de aquí casi todo lo demás va a ser caras nuevas. Algunas ya están contactadas y otras no, pero van a sorprender y van a gustar”, ha puntualizado el directivo.

El acto ha conducido a que varias veces Chenoa hable sobre su experiencia personal como concursante. Por ejemplo, al ser preguntada sobre a qué compañero pondría como profesor, y si mantienen el contacto. La ahora presentadora ha sido sincera: “Hace años que no estoy en el grupo de WhatsApp de OT, pero sí tengo contacto con muchos. No entiendo que sea polémico el 'soy tu compañera, no tu amiga'. Cualquiera de todos mis compañeros tiene la misma experiencia que yo y carrera de años para aportar y contar qué puedes hacer en una situación así”.

Así se verá: los contenidos en Youtube y Prime Video

Para los espectadores, lo principal es cómo se verá OT 2023. Por eso al preguntar por los contenidos, ha tomado la palabra María José Rodríguez para dar las primeras pinceladas, dejando claro que han “querido hacerlo más ambicioso”. La jefa de contenidos de Prime Video España ha detallado:

Canal 24 horas en Youtube, manteniendo la fórmula tradicional del formato en la misma plataforma. En él, como siempre, podrán seguirse los pases de micro, el reparto de temas, las clases, ensayos, etc.

Habrá un magacín diario en Prime Video con un presentador especial y colaboradores que ayudará a saber qué ha ocurrido ese día en la Academia. “Será un programa donde se dará la información del día con gente que la contextualizará y dará un valor. También habrá contenido exclusivo”.

Habrá una gala semanal de 90 minutos de duración, con la idea de “exprimir lo realmente interesante”. Tinet Rubira ha explicado: “No van a ser galas exprés, pero vamos a ir al grano. Queremos que toda la parte de concurso esté enfocada en el concurso, en la música y en quién se va y quién se queda”, dando a entender que habrá menos parte de reality.

A la gala principal sumarán una post gala que no será como el Chat, con otro presentador o presentadora, donde se comentará todo lo que ha ocurrido en la gala. Se hablará con los concursantes, con el expulsado y sacarán “un poco de miga”, como ha avanzado el productor.

Galas de 90 minutos ⏰, un magazine diario, una post gala… 🤯 Es que no sabéis la que se nos viene encima 💙 #OT2023 pic.twitter.com/C3CKQpHS3c — Operación Triunfo (@OT_Oficial) 30 de mayo de 2023

La mecánica de las galas

Tras explicar que las galas principales durarán 90 minutos y se centrarán en lo musical y el concurso, Tinet Rubira ha detallado también que van a seguir confiando en varios de sus sellos: “Lo mejor que tiene OT es la mecánica de expulsión, y eso no lo vamos a cambiar. Las nominaciones del jurado, la salvación de profesores y compañeros, y la decisión del público. Es una mecánica muy justa, porque si no te ha salvado nadie es que no te quieren. Hay un proceso que es bastante democrático y justo”.

El productor ha vuelto a incidir en que “las galas van a ir rápidas, estarán centradas en el concurso musical. Esa primera parte la vamos a centrar en el concurso, aunque habrá alguna pincelada de lo que ocurre en la semana de Academia. Queremos darle agilidad a las galas y luego tener un rato en la post gala para charlar de todo lo que ha quedado en el tintero”. Y ha situado a las galas como el punto de cambio cada semana: “Una de las cosas que tiene OT es que cuando llegan las galas, hace que el contenido previo caduque. Las semanas empiezan y terminan en las galas”.

Lo mejor que tiene OT es la mecánica de expulsión, y eso no lo vamos a cambiar Tinet Rubira

La Academia será nueva, como el plató

La presentación de la ambiciosa propuesta ha servido también para que sus responsables expliquen que visualmente, como era de esperar, todo será inédito. La Academia y el plató serán nuevos, y han adelantado que por supuesto habrá pasarela.

“La Academia va a ser bastante más grande, y el estudio de grabación va a estar dentro. Va a tener muchísima más luz natural de la que tenía hasta ahora, y va a tener mucho verde dentro. Estamos trabajando para que sea lo más ecosostenible. Va a ser muy bonita y muy distinta. El plató y la Academia seguirán en el Parc Audiovisual de Terrassa, como en las tres últimas ediciones de OT” ha desvelado Tinet Rubira.

La presentadora Chenoa ha intervenido para defender la parte continuista del proyecto, precisamente desde su papel como principal novedad: “Coincido en que cuando algo funciona no hay que tocarlo mucho. Cuando estaba en la Academia, el hecho de no enterarme de nada me hacía focalizar. Cuando te aplauden en plató lo pasas regular, porque escuchas a quién aplauden o gritan más. Lo que teníamos nosotros, que creo que no ha vuelto a pasar, es que había cambio de jurado en cada gala y no les conocíamos”.

De nuevo una pregunta se ha dirigido a Chenoa, queriendo saber qué sala de su Academia le gustaría mantener: “Yo iba mucho a la zona de lectura. Para mí los libros son muy importantes, me sacan de bucles. Y las manualidades también desestresan muchísimo y psicológicamente te pueden sacar un poco del encierro”, ha respondido la presentadora.

El plató y la Academia seguirán en el Parc Audiovisual de Terrassa Tinet Rubira

El premio final será de 100.000 euros para su carrera

Aunque ni tan siquiera ha empezado, la presentación también ha servido para que los responsables de OT 2023 expliquen cuál será el premio para el ganador final: “El ganador o ganadora se va a llevar 100.000 euros para invertirlos en su formación o carrera discográfica. Y además, lo que se llevan todos es toda la proyección y escaparate que tienen en OT. También salen con sus perfiles de redes activos y con cientos de miles de seguidores”, ha contado Tinet Rubira.

Tras los acuerdos en ediciones previas para lanzar discos de los participantes, el productor ha querido dejar claro que “no hay nada cerrado con ninguna discográfica para los concursantes, pero hay mucho interés. Cuando esté cerrado lo contaremos”, avanzando que sí se está trabajando en ese tipo de acuerdo.

En este sentido, Rubira ha asegurado que “una de las razones por las que OT está en Prime es por todo el ecosistema de Amazon”. Ligándolo con esa proyección para los concursantes, y también para el formato, ha explicado que al aliarse con Amazon tienen Amazon Music, Twitch, e incluso Audible para podcast, opinando que “el sitio ideal donde puede crecer OT es en este ecosistema”. Aún así, ha querido ser cauto y pensar también en el futuro: “No sé si seremos capaces en esta primera edición de utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles. Vamos a intentar trabajar con todas las posibilidades que nos da el mundo Amazon”.

No hay nada cerrado con ninguna discográfica para los concursantes Tinet Rubira

Chenoa, protagonista como presentadora

La presentación ha sido especial, sobre todo, porque ha supuesto el primer acto de Chenoa como presentadora oficial de Operación Triunfo, el programa que la dio a conocer en su primera edición como concursante. Ella misma, nerviosa, lo ha recordado con una anécdota: “Lo que es la vida... Llevo los pantalones del casting de OT 1. No me los había vuelto a poner, pero los tenía guardados como recuerdo”.

Chenoa ha reconocido: “Estoy muy parida por Operación Triunfo en tele y en música, que es en lo que en estos 20 años he querido aprender. Estoy en casa. Para mí es muy gratificante mirar alrededor a cámaras de OT que me filmaron a mí cuando iba a las galas. Todavía lo estoy gestionando. Va mucho a lo emocional, y también a lo profesional. Me he dejado conocer, sabéis que no tengo filtro, y de alguna manera siempre he estado con OT. Para mí es muy emocionante y va a ser también una prueba de gestión, porque voy a empatizar muchísimo con el concursante”.

Aunque el acuerdo ha sido actual, Tinet Rubira ha asegurado que una compañera ya vio a la cantante como presentadora potencial desde su debut en televisión: “Hace 22 años, cuando terminó el primer OT, la directora de los resúmenes vino y me dijo que Chenoa era muy buena presentadora. Hace 22 años alguien de Gestmusic ya vio en Chenoa la presentadora que va a ser ahora”.

Aquí todos somos chenoístas y nos fascina ver como ha venido con los tejanos del casting 🥹 Eres Historia de España @Chenoa 💙 #OT2023 pic.twitter.com/QePTKFu4Cb — Operación Triunfo (@OT_Oficial) 30 de mayo de 2023

Chenoa ha aprovechado para reivindicar el ser polifacética, lamentando que “en este país se estila menos y no estoy de acuerdo. He estado siempre con mis trece de seguir aprendiendo. Después de estos años de estar frente a la cámara y que me resulte más natural, esta es para mí una oportunidad espectacular. Agradezco el testigo que me pasó Roberto Leal por redes sociales y se me cayeron las lágrimas porque es un referente”, ha dicho, mencionando al anterior presentador del formato. Y además, también ha aclarado si podrá compaginar esta faceta con su labor en Tu cara me suena, como recogemos en esta otra noticia.

Sobre cómo se lo plantea ella, ha explicado: “Voy a contar con dos bazas que siempre me han funcionado: hacer caso a los que mandan, y tirar mucho de mi naturalidad. Eso es lo que hace que conectes con la gente. No puedo 'posturearme' ahora como un tipo de presentadora porque la gente ya me conoce. Sé que hay una presión y me vais a ver supernerviosa, pero no lo voy a ocultar. Voy a hacerlo con todo el amor del mundo por el cariño que le tengo al sitio donde he nacido”.

No puedo 'posturearme' ahora como un tipo de presentadora porque la gente ya me conoce Chenoa

La nostalgia ha hecho que Chenoa recuerde su propio casting, para valorar ahora que tendrá en quién apoyarse: “Noemí Galera fue la que me hizo el casting en Valencia. Cuando haya algo que pueda mejorar, vendrá y me lo dirá. Seguir aprendiendo es una constante. Pero voy a ir con esa seguridad que ya conocéis en mí, no voy a ir pidiendo perdón. Voy a presentar desde ese amor, ese cariño y con actitud”.

La preocupación por las redes sociales

La ahora presentadora también ha querido valorar la presión y comentarios que generará en redes sociales: “Yo crecí cuando no había redes sociales y me tengo que preparar para ese momento, pero ya estoy curtida”.

Sobre esa misma preocupación, pero enfocada en los concursantes que no estarán curtidos, también ha hablado Chenoa: “Ellos han crecido con las herramientas de estar mirando una pantalla. No hay que dar por hecho que van a soportarlo todo. Yo también aprenderé de ellos, nos vamos a complementar. Ellos tienen unas herramientas que desconozco y yo tengo otras. Esta mezcla de generaciones va a ser un cóctel muy interesante”.

Dejando claro que es un asunto que les preocupa, Tinet Rubira ha intervenido para aclarar: “A los concursantes les protegemos. En 2017, antes de volver OT, me encontré con Chenoa y le pregunté qué cambiaría, y me dijo que no cambiaría el aislamiento”.

Noemí Galera, también presente en el acto ya que repetirá como directora de la Academia, ha incidido en esa comunicación con los participantes: “Siempre preguntamos a los concursantes qué cambiarían. Ellos son los únicos que viven esa experiencia, y todos comentan lo del aislamiento. Por eso no dejamos que nadie del equipo hable con ellos cuando van a ensayar”.

Esta mezcla de generaciones va a ser un cóctel muy interesante Chenoa

Los castings: así buscará 'OT 2023' a sus concursantes

La presentación también ha servido para que Noemí Galera, que además de directora de la Academia también es la directora de casting, explique dónde, cuándo y cómo seleccionarán a sus concursantes.

Los castings empezarán el 3 de julio y acabarán el 19 de septiembre, pero harán “un parón durante el mes de agosto, para votar, y por vacaciones”, ha explicado Galera. Habrá castings en 9 ciudades: Barcelona, Zaragoza, Santiago, Bilbao, Valencia, Las Palmas, Málaga, Sevilla y Madrid.

Los aspirantes que quieran presentarse tendrán que ser mayores de edad, tener el DNI en regla, y permiso de residencia. Las bases completas para poder participar están en las redes oficiales de Prime Video, OT y en la web de Gestmusic.

📣 Atención! #OTCasting2023



📆📍 3/07 en Barcelona

📆📍 6/07 en Zaragoza

📆📍 10/07 en Santiago de Compostela

📆📍 12/07 en Bilbao

📆📍 17/07 en Valencia

📆📍 06/09 en Las Palmas de Gran Canaria

📆📍 11/09 en Málaga

📆📍 14/09 en Sevilla

📆📍 19/09 en Madrid pic.twitter.com/20TK3BfBTw — Operación Triunfo (@OT_Oficial) 30 de mayo de 2023

En su llegada a Amazon Prime Video, repiten el OT Cover como proceso previo de casting, en forma de “precasting”. Noemí Galera ha explicado: “Es una manera fácil de ahorrarte las colas y el calor del casting presencial. Tienes que grabarte una canción a capela y sin efectos de máximo 45 segundos, y subirla con el hashtag #OTCover2023 en Instagram o TikTok. Luego tendrán que presentarse al casting presencial de una ciudad, pero sin hacer cola. Eso no garantiza que luego sean seleccionados, pero sí evita las horas de espera”, ha explicado. Cabe recordar que Miki Núñez, por ejemplo, entró por ese método a OT 2018.

Aprovechando para hablar de los contenidos que ofrecerán, María José Rodríguez ha recordado que “se podrán ver los castings en directo en el canal oficial de Youtube”, añadiendo que “más adelante se estrenarán en Prime Video dos especiales donde presentaremos a los 18 participantes seleccionados que participarán en la gala 0”. Ese será el comienzo de OT 2023 propiamente dicho.

Cuestionados sobre si la popularidad en redes sociales de los aspirantes que se presenten al casting va a influir para su elección, Tinet Rubira ha sido rotundo: “Si no cantas, no. Esto es un concurso de cantantes. Si tienes muchos seguidores en TikTok y cantas como un perro... los seguidores no te ayudan a pasar el filtro de Noemí. No vamos a hacer como algunas series, los seguidores no los vamos a mirar”.

No vamos a hacer como algunas series, los seguidores no los vamos a mirar Tinet Rubira

El productor también ha respondido a si, por seguirse en Latinoamérica a través de Prime Video, el casting prestará especial atención a otros perfiles y nacionalidades de concursantes: “Nosotros hacemos un talent en España, así que tenemos que pensar en nuestro público español entendiendo las sensibilidades de los diferentes espectadores. Vamos a hacer el casting aquí y si sale alguien que después tiene recorrido internacional, bienvenido sea. El casting de OT no es una fórmula química, salimos a la calle y vemos qué encontramos. De todos los que veamos, elegiremos a los mejores. En OT buscamos talento, y el mejor lo detectará Noemí con la esperanza de que guste a nuestros espectadores, y si tiene recorrido internacional mejor que mejor”.

Los países de Latinoamérica en los que se podrá ver OT 2023 son, tal como han detallado después: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, Chenoa ha querido participar para enviar un mensaje a todos los que se presenten al casting: “Lolita, la primera vez que salí a Tu cara me suena y estaba acojonada, me dijo: 'Sé tú'. Es lo más bonito y más heavy que me han dicho en mi vida”.