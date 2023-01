'OT' descubrió secretos de su primera edición: de la encerrona a Bisbal y Chenoa a las 'mentiras' de Rosa López

Julia Otero decidió este martes rendir homenaje al fenómeno de OT 1 en la segunda entrega de Días de tele. La presentadora de TVE recordó el éxito de la primera edición de Operación Triunfo en compañía de su ganadora, Rosa López. Antes de hablar junto a Chanel (también presente en el programa) sobre la importancia de atender a la salud mental ante procesos de salto a la fama como ambas han vivido, la granadina descubrió algunos secretos de lo que fue su paso por la Academia, ahora hace 21 años. El espacio también contó con los testimonios de Noemí Galera, directora de casting, y Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora encargada del formato.

El alegato de Julia Otero sobre salud mental tras los testimonios de Chanel y Rosa López: "Esto es importante"

Más

El máximo responsable de OT empezó rememorando que el concurso musical, que arrancó sus emisiones en octubre de 2001, no funcionó bien en audiencias hasta su cuarta gala. “Fue una locura total. El programa fue más allá del programa, fue un fenómeno social y estaba en la calle”, afirmó el catalán, que declaró que “en toda la historia de OT, hay cosas que la gente que hemos trabajado en el programa no contamos”.

Fue entonces cuando Tinet Rubira se dispuso a contar un secreto sobre Bisbal y Chenoa, la pareja más mediática surgida de aquella edición. “Ellos se gustaban, se querían, nosotros veíamos que había algo y tal, pero evidentemente ni ellos decían nada ni nosotros tampoco. Esto era un pacto que teníamos”, empezó diciendo antes de contar cómo decidieron prepararle una pequeña 'encerrona'. “Me acuerdo de que Noemí [Galera] encontró la canción Escondidos, cuya letra era un poco la historia de amor de ellos”, continuó.

“Cuando David y Chenoa empezaron a ver la letra... Que si 'escondidos', que si 'solos tú y yo'... Era la historia de un amor furtivo. Ellos eran muy discretos, pero decían que les estaban haciendo cantar una cosa que delataba por completo lo que estaba pasando ahí”, admitió Rubira.

Rosa López y las trolas que contó en el casting

Tinet Rubira no fue el único que desveló secretos de OT. Rosa López confesó durante su entrevista con Otero que soltó algunas mentiras en el casting, pensando que así tenía más posibilidades de ser seleccionada. Esto ocurrió durante la intervención de Noemí Galera, que entró en directo para contar qué es lo que buscaban en los candidatos.

“Yo siempre digo que nosotros no buscamos, nosotros encontramos. No vamos con una idea premeditada. Cada año se presentan personas diferentes. Siempre hay que ir con la mente abierta, las orejas muy abiertas y dejarte enamorar por los candidatos que se presentan”, explicó la también directora de la Academia.

Julia Otero quiso saber entonces cómo fue el casting de Rosa: La primera vez que nos vimos fue en Granada y recuerdo perfectamente ese momento de decir: '¿Perdón? ¿Esta voz, de dónde sale?'. Porque la voz de Rosa era la hostia, entonces una voz así era difícil de encontrar. Recuerdo quedarme muy impactada con esa voz y decir: 'es un sí como una casa'“, afirmó la catalana, mientras Rosa aseguraba que solo había sido ”un golpe de suerte“.

La andaluza aprovechó el momento para reconocer las pequeñas trampas que intentó hacer al programa: “Luego ya colé mi currículum vitae y claro, tú tienes que venderte”, arrancó diciendo. “Pues ya ves, que yo con mis 42 años entiendo un poquillo más en inglés, porque de hecho canté en inglés...”, comentó López ante la sorpresa de la periodista. “No me digas que les colaste que hablabas inglés”, replicó Otero. “Hombre, como buena española”, admitió entre risas Rosa, que también mintió a la productora hace dos décadas al asegurar que “tocaba el piano”.

Finalmente, Noemí Galera hizo un llamamiento a la audiencia, insinuando una vez más que el regreso de OT es posible: “Yo desde aquí quiero decir que no hace falta mentir en los castings. A Rosa no le hacía falta”, destacó la responsable del talent. “Hay que estar muy seguro, muy contento y muy orgulloso de como es uno. No hace falta mentir. Lo digo por si, en algún momento volvemos, que nadie mienta”, concluyó Galera, abriendo la puerta a una posible vuelta del formato. La última edición de OT se emitió en 2020, año en el que la entrega se vio truncada por la pandemia del coronavirus. OT 2020 pudo retomarse en la primavera de aquel año con unos registros por los que TVE decidió no renovar el programa.