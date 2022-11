Pablo Motos, sobre la campaña de Igualdad: “Me han hecho un anuncio, el Ministerio miente”

Pablo Motos ha aprovechado la tertulia de este jueves 24 de noviembre en El Hormiguero para defenderse de la última campaña lanzada por el Ministerio de Igualdad, bajo el lema "¿Entonces quién?", en la que aparece un presentador de televisión entrevistando a una mujer a la que pregunta si “utiliza ropa interior sexy o cómoda” cuando duerme. La misma cuestión que le hizo él a Elsa Pataky.

Motos ha comenzado pidiendo disculpas por utilizar el espacio de debate “para algo privado”, prosiguiendo para realizar su réplica: “El Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros en una campaña de televisión para llamarme machista. Me parece una vulgaridad, porque se lo llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio en la tele”.

Y ha añadido: “Gastarse más de un millón de euros del dinero de los españoles, estando el país como está, es indecente”, refiriéndose a una cifra que en realidad es la que ha costado toda la campaña, no solo ese anuncio en concreto.

“Pero tiene su parte divertida”, ironizaba antes de dar paso a titulares de los medios “señalándole como machista”. Seguidamente ha propuesto “analizarlo de verdad”, emitiendo el momento del vídeo de la campaña en la que él se ha sentido claramente aludido:

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) 21 de noviembre de 2022

Tras ver al presentador del anuncio realizando la pregunta a su entrevistada, Pablo Motos ha recordado los detalles de su entrevista en la que se basaría el spot de denuncia:

“Esta pregunta se la hice en el año 2016, que ya se han ido lejos, a Elsa Pataky. Pero es que venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexys. He recuperado el momento para que veáis la diferencia entre el tono baboso que usa el de la campaña y lo que sucedió de verdad”.

Por lo que emitió el siguiente vídeo:

“Como veis, ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña, ni ella está incómoda porque estamos hablando de su campaña”, ha afirmado tras verlo en directo el presentador.

A continuación, se ha detenido en la frase de la chica del anuncio, cuando dice que si hubiera sido un hombre no le habrían hecho esa pregunta, para también dar su respuesta: “El Ministerio de Igualdad miente, vamos a ver todas las veces que he preguntado a hombres cosas parecidas”. El programa ha emitido entonces un vídeo-resumen de cuestiones similares a Sergio Dalma, Maluma, Miguel Ángel Silvestre, Pablo Chiapella y Sergio Ramos, entre otros.

Tras ello, Motos ha zanjado: “No tengo nada más que añadir, queda esto claro. No me quiero enfadar”, añadiendo que “el feminismo es necesario, y no es de ningún partido político. Es un movimiento social que tiene que pasar, pero no es ni de estos ni de aquellos”.

Pablo Motos responde a la última campaña del Ministerio de Igualdad #CarrascoEH pic.twitter.com/SqF0kMJwBd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 24 de noviembre de 2022

Acto seguido, y con Pablo Motos ya guardando silencio, han sido sus colaboradores los que se han sumado a su defensa. Nuria Roca, Tamara Falcó, Cristina Pardo y Juan del Val han secundado al presentador, criticando la campaña.

Juan del Val ha contado su experiencia personal: “Lo que hemos visto es una mentira. Yo soy guionista del programa, llevo cinco temporadas seguidas. El extremo cuidado que tenemos por jamás ofender al invitado, sea hombre o mujer, es increíble. (...) Por eso viene todo el mundo, se lo pasan bien y nadie se siente violento”.

Nuria Roca ha puesto el foco de atención en que el “cliente” del anuncio fuera el Ministerio de Igualdad y diera estas “directrices”, asegurando que “me escandaliza muchísimo que se haga este tipo de publicidad” desde un ministerio.

Cristina Pardo ha incidido en ese análisis más político, lamentando que “la política se esté convirtiendo en una política de redes sociales, de linchamiento, de señalamiento… esa no es la política que nos merecemos”.

Por último, Tamara Falcó ha sido más directa para calificar la campaña del ministerio de Igualdad como una “campaña de mierda”, repitiendo su coste: “Me parece indignante que se gasten un millón de euros en esta campaña, lo voy a decir, de mierda”.

Recordemos que la campaña de Igualdad por el 25N llama la atención sobre las violencias machistas que gotean a diario en distintos espacios públicos, lanzando un mensaje: “Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si tú y yo no hemos sido, ¿entonces quién?”. Con él, Igualdad busca romper “el pacto de caballeros” que “necesita siempre de la complicidad del grupo para la perpetuación de los privilegios”, como recogió elDiario.es.