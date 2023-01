Pablo Motos se cuela en el programa de Ramón García por una cuestión familiar: “Me acaban de contar la noticia”

Los espectadores de En Compañía, el programa de Ramón García en Castilla-La Mancha Televisión, fueron testigos este viernes de un curioso 'crossover'. Pablo Motos envió un mensaje a su compañero de profesión por la visita de su tía Concha, que estuvo hace unos días en el plató y salió de allí feliz, y en compañía.

Ramón García se cabrea de nuevo por una llamada frustrada: "Mando a tomar por culo a la gente demasiado poco"

Más

Así lo contó el propio Ramontxu al volver de una pausa publicitaria, acompañado por su inseparable Gloria Santoro y con dos hormigas de cartón en la mano. “Estarán todos diciendo... '¿por qué hay hormigas de El Hormiguero en En Compañía? ¿Por qué ha dejado Pablo Motos un mensaje? ¡Pues porque se habrá enterado que estuvo aquí el otro día su tía Concha Motos!”, explicó el presentador.

“Tuvimos aquí a su tía y qué bien nos lo pasamos”, recordó sobre la visita de la mujer antes de dar paso a un vídeo del conductor de Antena 3 en el que hacía referencia precisamente a la presencia de su familiar en la televisión manchega.

“Me acaban de contar la noticia, y es una buena noticia. Tía, te deseo lo mejor a ti y a todos, que seas muy feliz y que disfrutes muchísimo de la vida. Hay que vivir, que son dos días”, dijo Motos en el vídeo, que parecía estar dirigido a su tía. “Un saludo a Ramontxu y a todo el equipo”, añadió, como guiño también al veterano presentador.

Ramón García agradeció el detalle al rostro de El Hormiguero, y bromeó con algo que se apreciaba al fondo de la imagen y en lo que probablemente muchos espectadores no habían reparado hasta ese momento: “Por favor, Pablo, no me mandes los vídeos desde el WC. Está, además, la tapa levantada... eso es de tíos”.