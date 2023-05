Pablo Motos, sobre su estado de salud: “Podría haber perdido toda la fuerza del brazo y parte de la movilidad”

Hace unas horas, Pablo Motos informaba en sus redes sociales de que había sido operado de urgencia tras sufrir una dolorosa lesión en el tríceps: “Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Esta noche os cuento todo. Vaya susto”, advertía aclarando que no se iba a ausentar de El Hormiguero.

Pablo Motos relata en 'El Hormiguero' el accidente que lo dejó "sordo y sin habla": "Me disparé en la cabeza"

A su hora habitual, el programa arrancaba en Antena 3 pero lo hacía sin su habitual baile, con los colaboradores fingiendo un brazo escayolado y el presentador entrando con su lesión real. Tras saludarles a ellos, al público y mirando a cámara, explicaba lo ocurrido:

“Hoy os tengo que contar algo personal que es evidente. El viernes, haciendo boxeo me rompí el 90% del tríceps y como me quedaba solamente un hilito sujetando el músculo me tuvieron que operar de urgencia. La verdad es que todavía estoy un poco afectado porque a partir de ese momento pasó todo muy deprisa y ha sido un milagro”.

Para continuar nombrando a dos personas imprescindibles en su rápida recuperación: “Una vez más me ha salvado la vida el doctor Ángel Villamor (...) si no llega a ser por él podría haber perdido toda la fuera del brazo para siempre y parte de la movilidad. Desde aquí le mando todo mi agradecimiento. Me ha librado de una gorda. En especial quería darle las gracias a Mayte Ocaña que estaba ahí mirándome con ternura cuando entré a quirófano”.

Momento en el que reflexionó sobre la importancia de la educación emocional en la sanidad: “La primera vez que me operaron, ya llevo 5, entré en pánico y allí estaba ella. Me cogió de la mano y me miró con ternura hasta que me dormí. Esa mirada no se olvida. Lo cuento para subrayar lo importante que es la amabilidad en los momentos en los que los pacientes estamos indefensos y muertos de miedo. Eso marca la diferencia”.

Aseguró que “la gente que salimos en televisión podemos llamar la atención, los políticos, los famosos pero los médicos buenos son los héroes de nuestra sociedad, así que cuidémoslos”.

Y finalizó su discurso dirigiéndose a su mujer: “También quiero darle las gracias a mi mujer que siempre pone un toque de humor que hace que cuando las cosas están jodidas se ablande la vida. Cuando salí de la aniestesia me pidió que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Me dijo que era 'súpermanco', divertíos todo lo que queráis”, pidió refiriéndose a la imagen que él mismo ha publicado en redes.